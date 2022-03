35. Brückenmarkt in Vlotho vom 1.-3. April 2022

Vlotho. Wenn der Duft von Zuckerwatte und Champignons in der Luft liegt und man schon von weitem die Musik von den Fahrgeschäften hört, dann ist wieder Brückenmarkt. Vom 01. bis 03. April 2022 bringen die Schausteller der Region bereits zum 35. Mal das bunte Treiben unter die Weserbrücke nach Vlotho. Die Location bietet neben einer ganz besonderen Atmosphäre den Vorteil, selbst bei nassem Wetter den Kirmesrummel trockenen Fußes genießen zu können.

Nach 2 Jahren Corona bedingter Pause geht es in diesem Jahr endlich wieder los. Die Vlotho Marketing GmbH als Veranstalter konnte wieder zahlreiche Fahr- und Unterhaltungsgeschäfte gewinnen. Für Fahrspaß und Action sorgen neben Klassikern wie dem Autoscooter, Twister, Jumpstreet und Musikexpress erstmals das Horror-Labyrinth. Die kleinen Besucher erwarten die beliebten Kinderkarussell Rainbow Truck, der Kindertraum und die Bungee Trampoline.

Wer sein Glück herausfordern will kann dies bei den verschiedensten Geschicklichkeits- und Verlosungsspielen tun.

Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem Getränkestände, Bratwurst und Grillwaren sowie verschiedene Kartoffel-Spezialitäten. Wem nach internationaler Küche ist kann sich auch in diesem Jahr auf ungarische Langos, Crêpes und Pizza freuen. Leckereien wie Liebesäpfel und Zuckerwatte, Popcorn, Eis, Schmalzkuchen und natürlich die traditionellen Süßwaren- und Mandelwagen runden das Angebot ab.

Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag (1.+2. April 2022) von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 3. April 2022 von 14 bis 19 Uhr. Besonderes Highlights ist der Freitag mit der Aktion „einmal bezahlen, zweimal fahren“. Die Coupons, die nur an diesem Tag gültig sind, liegen in den Einzelhandelsgeschäften der Vlothoer Innenstadt aus und werden in den Tagen vor dem Markt mit der Zeitung verteilt.

Wer auf der Suche nach einem neuen Lieblingsstück für den kommenden Frühling ist, hat bei dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Gelegenheit zum entspannten Einkaufsbummel in der Innenstadt. Natürlich gibt es neben Mode noch mehr in den Geschäften: Elektroartikel, Sonnen- und Fahrradbrillen oder Accessoires für Haus und Garten. Wer dann noch nicht das passende gefunden hat, kann an den Ständen vom Trödelmarkt auf dem Sommerfelder Platz ganz in Ruhe stöbern. Der Trödelmarkt ist nicht kommerziell, sodass die privaten Verkäufer unter sich bleiben und das Angebot ausschließlich privaten Trödel und Selbstgemachtes umfasst. Anmeldung sind unter der Telefonnummer 0 52 28 / 514 möglich.

Es gelten die zu dem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen.

Auskünfte zum Brückenmarkt gibt es bei der Vlotho Marketing GmbH unter der Telefonnummer 0 57 33 / 88 11 88 oder im Internet unter www.vlotho.de. Die Veranstalter, die Vlotho Marketing GmbH und die Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho e.V. laden herzlich zum 35. Vlothoer Brückenmarkt ein.