3000 Euro fÃ¼r das beste GeburtstagsstÃ¤ndchen â€šThe Voice Companyâ€˜ aus Rheda-WiedenbrÃ¼ck gewinnt Musikwettbewerb

Kreis Gütersloh. ‚Oh, wie bist du schön!‘ – dieser Schlagerklassiker sollte für einen Musikwettbewerb rund um den 50. Geburtstag des Kreises Gütersloh neu vertont werden. Rund 20 Bands, Chöre, Orchester, Familien, Einzelkünstler und Vereinsgruppen haben sich an dem Wettbewerb beteiligt und ihre Coverversionen des Schlagers eingeschickt. Nun wurden die Gewinner des Wettbewerbs, der von der pro Wirtschaft ausgerichtet wurde, bekannt gegeben.

Den ersten Platz belegt ‚The Voice Company‘. Der Frauenchor aus Rheda-Wiedenbrück hat den Song nicht nur um musikalische Elemente erweitert, sondern auch eine eigene Strophe für den Kreis Gütersloh komponiert und ein aufwendiges Video produziert. „Insgesamt stecken in dem Video um die 100 Stunden Arbeit“, erzählt Andrea Dittrich aus dem Vorstand des Chors. So haben die Mitglieder des Chors nicht nur Fotos von sehenswerten Orten aus der Region in das Video aufgenommen, sondern auch jede Stimme in einem Hobby-Tonstudio einzeln eingesungen. „In das Video sind alle Fähigkeiten, die im Chor verteilt sind, eingeflossen“, sagt Dittrich. „Das hat total Spaß gemacht!“. Diese Fähigkeiten und Mühe werden nun belohnt: Der erste Platz im Musikwettbewerb wird mit 3.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Wie der Gewinn eingesetzt wird, kann Dittrich sich schon gut vorstellen: „Wir werden eine Chorfahrt machen. Dafür können wir das Geld wirklich gut nutzen“, sagt sie.

Mit ‚The Voice Company‘ standen 16 Sängerinnen vor der Kamera. Bei der Einsendung, die den zweiten Platz belegt, steht ein Einzelkünstler im Fokus: Der Gütersloher Volker Schiewer hat dem Schlager eine County-Note verliehen und vor allem mit seiner selbst getexteten Strophe zum Kreis Gütersloh überzeugt. Der ehemalige Berufschullehrer ist seit seiner Studienzeit Musiker, engagiert sich bei der Bürgerbühne in Gütersloh und ist auch mit seiner Blue-Grass-Band ‚Traveling Notes‘ musikalisch unterwegs. Seinen Gewinn von 1.200 Euro weiß auch er gut einzusetzen: „Wahrscheinlich werde ich den Gewinn für den ein oder anderen Ausflug mit der Familie nutzen“, sagt Schiewer.

Der dritte Platz geht wiederum an eine Band: Die Westfalia Big Band aus Verl kann sich über den dritten Platz und einen Gewinn von 750 Euro freuen. Die Einsendung der Band hat nicht nur mit ihrer mitreißenden Big-Band-Adaption überzeugt, sondern auch textlich gepunktet.

Der Musikwettbewerb ist Teil einer Kampagne der pro Wirtschaft GT und der umsetzenden Agentur ‚Territory‘. Die Kampagne ist im vergangenen Jahr gestartet und blickt im Jubiläumsjahr weiterhin auf die sympathischen Menschen und Eigenschaften, die den Kreis Gütersloh ausmachen. Kennzeichen der Kampagne ist das ‚Oh!‘, welches auf Plakaten und in Social Media Beiträge zu sehen ist.

„Wir freuen uns über die vielfältigen Einsendungen für den Musikwettbewerb“ sagt Nils Krieft, der bei der pro Wirtschaft GT die Kampagne koordiniert. „Von Rap über Balladen, von Jungendchor bis zu Frauengruppe bestehend aus Geflüchteten war alles dabei“, sagt Krieft. Neben den Top-3-Beiträgen werden auch die weiteren ‚Geburtstagsständchen‘ in einem Zusammenschnitt veröffentlicht. Diese werden, wie die ausgezeichneten Beiträge, auf den Social Media Kanälen des ‚erfolgskreis-gt‘ zu sehen sein. „Wir danken allen, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, für ihre Mühe und ihre vielseitigen Einsendungen.“, so Krieft.