Sub5 – A-Capella Show

Pr. Oldendorf. „Sub5“ steht für ebenso frische wie unkonventionelle A-Cappella Musik im Fünferpack. „Das ist Vokalkunst aus tiefster Überzeugung und auf höchstem Niveau. Sie haben keine ausgefallene Lightshow und auch ihre Choreografien sind eher sparsam. Aber Sub5 können singen! Bei der Reise in die vokale Welt der fünf Hannoveraner*innen steht der natürliche Klang der menschlichen Stimme mit all ihren Facetten im Mittelpunkt – ohne Kompromisse. Auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf e.V. (KuK) treten sie am Freitag, den 30. Oktober um 20 Uhr mit ihrem Programm in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf auf.

Bekannte Melodien und Hits aus aller Welt werden seziert und in ein maßgechneidertes, elegantes Sub5-Gewand gehüllt. Fünf individuelle Künstler*innen verschmelzen auf der Bühne zu einem mächtigen Klangkörper. Jazz wird zu Pop, Rock wird zu Soul und Swing wird zu Tango. Der nicht zu stillende Entdeckungsdrang von „Sub5“ kennt keine Grenzen so lange alles vokal bleibt.

Mit viel Charme, kreativen Arrangements und Groove haben sich „Sub5“ in den letzten sieben Jahren in die Herzen der A-Cappella Hörerschaft gesungen. Es ist ein völlig neues Bühnenprogramm entstanden, bei dem die fünf Sänger*innen aus ihren gewohnten Strukturen ausbrechen.

„Sub5“ steht für eine Band mit fünf individuellen Künstler*innen. So entstehen außergewöhnliche, eigene Arrangements moderner und traditioneller Songs. Aufmerksame Ohren werden mit brillanten Solostimmen und jeder Menge Liebe zum Detail verwöhnt. Offene Augen entdecken eine Show, die nicht durch ein glattpoliertes Endprodukt, sondern durch starke Persönlichkeiten und viel Gefühl glänzt. Unterstützt durch dezente Choreographien, ist die ansteckende Lust am Instrument „Stimme“ für wirklich alle Konzertgäste spürbar.

Freitag, 30. Oktober 2020 um 20.00 Uhr; Pr. Oldendorf, Aula der Sekundarschule; Eintritt: 15 Euro / 13 Euro (ermäßigt)

Für Kartenreservierungen steht Wilhelm Lindemann (Tel.: 05742/700141) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter KuK-Preussisch-Oldendorf@mail.de oder direkt auf der Homepage unter www.kuk-preussisch-oldendorf.de möglich.