26 Teams beim Streetbasketball dabei

Erstmals seit Corona: NRW3x3Tour begeistert

Bielefeld. Endlich konnte sie wieder stattfinden: erstmals seit der Corona-Pandemie ging die 27. Ausgabe der NRW3x3Tour (ehemals NRW.Streetbasketball-Tour) wieder an den Start und gastierte am Wochenende in Bielefeld. Mit coolen Dribblings und tollen Korblegern am laufenden Band begeisterten die Spieler die zahlreichen Besucher. Mit einem Dutzend mobiler Korbanlagen wurde die Sport- und Freizeitanlage Hagen-Haspe in einen riesigen Sportplatz verwandelt. 26 Teams aus ganz Nordrhein-Westfalen kamen zum sportlichen Spektakel nach Bielefeld. „Mit unserem guten Hygiene-Konzept konnte dieses tolle Streetbasketball-Event endlich wieder stattfinden. Hierdurch machen wir Sport und Bewegung für Kinder und Jugendliche wieder erlebbar“, sagte AOK-Teamleiter Prävention Hans-Jürgen Nolte von der AOK NORDWEST, einer der Initiatoren der Großveranstaltung.

Die Organisatoren der NRW3x3Tour, der Westdeutsche Basketball-Verband, die AOK NORDWEST, das Land Nordrhein-Westfalen und die Sportjugend NRW hatten gemeinsam mit dem lokalen Partner Phoenix Hagen ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. „Es freut uns besonders, bei der 27. Auflage der Tour in Bielefeld am Start zu sein“, sagte Emre Atsür, Geschäftsführer des TSVE Bielefeld. Dirk Lehmhoefer von der Sportjugend Bielefeld betonte: „Die NRW3x3Tour zeigt, wie wichtig der Sport für die Menschen ist und diese verbindet. Wir freuen uns daher, dem Streetbasketball einen spannenden Ort zu bieten und Teil der NRW-Tour zu sein.“

Georg Kleine, Verbandssportlehrer des Westdeutschen Basketballverbandes (WBV), hob die Vielseitigkeit dieser Sportart hervor: „Streetbasketball ist mehr als Basketball für die Straße. Es verbindet Jugendliche unterschiedlicher Nationen und steht für ein aktives, engagiertes und faires Freizeitverhalten, das auch eine gute präventive Wirkung haben kann.“

Den offiziellen Start des Turniers bildete der ‚Korbwurf‘ der Organisatoren, die schon mal gut vorlegten und zeigten, was in ihnen steckt. Und kurz darauf hieß es dann endlich auch für die vielen Sportsfreunde „ran an die Körbe“. Danach liefen die Teilnehmer zur Höchstform auf. Ballkünste und Fairplay standen dabei im Mittelpunkt. „Respekt, was hier heute gezeigt wird. Streetbasketball ist ein vielseitiger Ballsport mit einem Mix aus Action, Spielwitz und Teamgeist, der Kinder und Jugendliche zu mehr sportlicher Aktivität motivieren kann“, erklärte Nolte. Schulleiter Torsten Schätz von der Martin-Niemöller-Gesamtschule: „Es ist ein tolles sportliches Ereignis für die jungen Menschen aus der Umgebung. Ich freue mich, dass wir Gastgeber der 3×3 Streetbasketball-Tour sein konnten“.

Gespielt wurde bei fetziger Musik an insgesamt zwölf Körben und in verschiedenen Altersklassen mit vier Aktiven pro Team. Mitspielen konnten neben Jugendlichen und Erwachsenen auch Kinder ab dem Grundschulalter. Damit die Kleinsten mehr Treffer erzielen, wurden für sie die Körbe von 3,05 auf 2,60 Meter abgesenkt. In den jeweiligen Altersklassen haben sich folgende Teams zum Sieg gedribbelt:

Jahrgang 2011 und jünger (offene Klasse): Team TSVE 1

Jahrgang 2009 und jünger (offene Klasse): Team The GOAT

Jungen Jahrgang 2007 und jünger: Team Dolphins · Mädchen Jahrgang 2007 und jünger: Team Game of Throws

Jungen Jahrgang 2005 und jünger: Team 50 % · Mädchen Jahrgang 2005 und jünger: Team Göttinger All Star

Mixed (ab 16 Jahre): Team Natürlich Blond

Damen: Team Die coolen Socken

Herren: Team Splash sein Vater

Bis zum 11. September reist die Tour mit einem Dutzend mobiler Korbanlagen noch quer durch Nordrhein-Westfalen und macht noch in Lippstadt (06.09.) und Bochum (09.09.) Halt. Schulhöfe, Park- und Marktplätze verwandeln sich dabei in Basketball-Arenen. Das Team, das sich in seiner Altersklasse durchsetzen kann, ist Stadtsieger und gleichzeitig Teilnehmer beim großen Finale am 11. September am traditionellen Finalstandort in Recklinghausen. Dort werden die „NRW3x3 Streetbasketball-Champions 2021“ in den einzelnen Kategorien ausgespielt.

Anmeldungen sind online unter www.nrw-tour.de bis 24 Stunden vor Turnierbeginn möglich. Weitere Informationen zu der NRW3x3Tour 2021 gibt es im Internet unter www.nrw-tour.de.