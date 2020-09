22.10.2020 – Helene Bockhorst – Die fabelhafte Welt der Therapie

Stadthalle Detmold, Donnerstag, 22.10.2020, 20:00 Uhr

Detmold. Welche positiven Auswirkungen hat eine schlechte Kindheit? Wie exhibitionistisch darf eine Frau sein? Was haben Sex und Kartoffelsalat gemeinsam? Und warum beteiligt sich niemand am Crowdfunding für meine Brustvergrößerung – es hätten doch am Ende alle etwas davon? In ihremSoloprogramm stellt sich Helene ​Bockhorst schonungslos selbst in Frage und präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste.

Es geht um psychische Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen; um Onlinedating, Sex, Missgeschicke und immer wieder um die Frage: Warum passiert das ausgerechnet mir? Mit ihren Auftritten therapiere sie sich selbst und andere, indem sie alles ausspricht, was schon immer mal gesagt werden musste – und noch einiges darüber hinaus, denn sicher ist sicher.

Helene Bockhorst (*1987) ist eine Hamburger Autorin, Comedienne und Poetry Slammerin. Sie hat einen Masterabschluss in Journalistik und war vier Jahre lang als Redakteurin tätig. Sie hat 2018 den Hamburger Comedy Pokal gewonnen – als erste Frau in der Geschichte des Pokals. Ihr Slam-Video “Unfreiwillige Jungfräulichkeit” wurde zum viralen Hit auf Facebook und YouTube mit über fünf Millionen Klicks. Sie erreichte das Finale des Prix Pantheon 2018.

Weitere Veranstaltungen sind terminiert, wir hoffen diese auch wie geplant durchführen zu dürfen, es kann dort aber noch Terminänderungen geben:

23-25.10. International Short Film Festival Detmold

29.10. Thomas Schreckenberger

11.11. Sven Bensmann

05.12. Springmaus

10.12. Legenden des Fußballs – Ben Redelings trifft Uli Borowka

12.12. Die Magier 3.0

17.12. David Kebekus & Jan van Weyde

