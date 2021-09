2.200 Fachbesucher „stürmten“ die EK LIVE in Bielefeld

EK Handelspartner gehen gut vorbereitet in den Jahres-Endspurt

Bielefeld. Das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt – und diesmal für den Fachhandel unter deutlich besseren Vorzeichen. Nach dem kategorischen NEIN der Bewerber*innen um die Kanzlerschaft zu einem erneuten Lockdown kann der stationäre Fachhandel in den kommenden Monaten wieder auf volle Geschäfte hoffen. Gut vorbereitet gehen hier die Handelspartner der EK/servicegroup ins Rennen um die Gunst der Kunden. Auf der EK LIVE vom 15. bis 17. September boten die Bielefelder Messe-Profis alles auf, was den Fachhandel vor Ort und digital stark macht.

Unter strenger Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln hatte die Ostwestfalen die Tore der unternehmenseigenen Messehallen zur hybriden Herbstmesse geöffnet und gut 2.200 vorab angemeldete Fachbesucher aus Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, Österreich und Frankreich waren gekommen. Darüber hinaus zählte die EK mehrere hundert Online-Besucher, die vom heimischen Bildschirm aus in ausgewählte Bereiche der Veranstaltung eintauchten. Geboten wurden einmal mehr eine riesige Sortimentsvielfalt, starke Konzepte und Digital Services für alle relevanten Kanäle.

„Endlich wieder zusammen: Das kollektive Aufatmen war auf der EK LIVE auch hinter den Masken deutlich zu vernehmen“, freut sich das neue EK Vorstandsmitglied Jochen Pohle nicht nur über die hohen Besucherzahlen, sondern auch über die durchweg sehr gute Stimmung auf der Herbstmesse, die sich spürbar auf das Orderverhalten auswirkte. Die gewohnt starken EK Messekonditionen taten hier ein Übriges.

Starke Impulse für die nächsten Monate

Neben den aktuellen Sortimenten der rund 250 Aussteller aus allen von der EK vertretenen Geschäftsfeldern präsentierte sich das EK Lagerprogramm in Bestform. Die Sonderfläche „Top-Artikel zu TopPreisen“ überzeugte dabei mit attraktiven Artikeln aus allen Warenbereichen, die gerade im Weihnachtsgeschäft für gute Umsätze und Erträge sorgen sollen. Auch für die Fashion-Händler innerhalb der EK hat sich Fahrt nach Bielefeld gelohnt: Mit der neuen Pop-up Fläche SUSTAINABILITY NOW!, machen die Bielefelder das Zukunftsthema Nr. 1 im Modehandel auf der Fläche erlebbar.

Einen besonderen Stellenwert bekam die Ausstellung im Sektor Home Appliances: Nach der IFA-Absage wurde die EK LIVE für Industrie und Handel zum wichtigsten Branchen-Treffpunkt des Herbstes. Eine ideale Gelegenheit übrigens für die Präsentation der EK Erfolgskonzepte electroplus und küchenplus! Über alle Geschäftsbereiche hinweg rückten auch die Digital Services der EK in den Mittelpunkt: Vorgestellt wurden u. a. neue, zielgruppengenaue Online-Marketing-Pakete für die nötige Sichtbarkeit der Händler, die sich darüber hinaus auf den weiterentwickelten branchenspezifischen Plattformen und dem EK Mehrbranchenmarktplatz compravo.de positionieren können.

Ein Dauerbrenner ist das EK Engagement in Aktionsfeldern, die entscheidend zur Zukunftssicherung des Fachhandels beitragen. Dazu zählen die Bereiche Omnichannel, Data Management und Business Intelligence (BI).

Jede Menge Gründe für gute Laune!

Gefeiert wurde aber nicht nur das lang ersehnte Wiedersehen nach Corona-bedingter Abstinenz: Zum 1. Geburtstag der MarketingKampagne „Starker Fachhandel – Von Herzen gern“ für individuell profilierte Händler gab es, unabhängig von der jeweiligen Branche, kreative Aktionsideen, die die spezifischen Stärken des Fachhandels stationär und online nach draußen bringen und damit spürbar zur Attraktivität der innerstädtischen Standorte beitragen.

Grund zum Jubeln haben auch die diesjährigen Gewinner des EK Passion Star, die auf der EK LIVE bekanntgegeben wurden. Allen gemeinsam ist das herausragende unternehmerische Engagement, das Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten und eine Riesenportion Menschlichkeit, die den Einzelhändler an sich oft so sympathisch macht.