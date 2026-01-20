16 Glückslose verzaubern Kinder: Kita-Zaubertour startet in Lippe

Jens „Sauresani“ Heuwinkel geht ab dem 8. Januar 2026 auf Kita-Zaubertour – 16 Gewinner-Kitas wurden im Dezember ausgelost.

Kreis Lippe. Für 16 Kindertagesstätten im Kreis Lippe beginnt das neue Jahr mit einem besonderen Highlight: Sie dürfen sich über einen Gastauftritt des „Sauresani-Theaters“ mit Jens Heuwinkel freuen. Im Dezember wurden insgesamt 16 Vorstellungen der Kita-Zaubertour verlost – am 8. Januar 2026 geht es los.

Hintergrund der Aktion ist das 40-jährige Bühnenjubiläum von Jens Heuwinkel. Der Landesverband Lippe wollte die lange Bühnenlaufbahn des Künstlers, seine kreativen Projekte und seinen besonderen Stil würdigen, mit dem er seit Jahrzehnten nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene immer wieder verblüfft und begeistert.

„Deshalb haben wir die Idee der Kita-Zaubertour sehr gern unterstützt und bei der Organisation und Finanzierung geholfen“, erklärt Jörg Düning-Gast, Landesverbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe. Bis Oktober 2025 konnten sich Kindertagesstätten aus ganz Lippe für 16 Gratisauftritte bewerben. An den Adventssonntagen im Dezember wurden schließlich jeweils vier Einrichtungen ausgelost.

Gewonnen haben folgende Kitas:

• Kita Arche (Augustdorf)

• Ev. Kita Alverdissen (Barntrup)

• Ev. Familienzentrum Retzen / Kita Schötmar (Bad Salzuflen)

• Kita Großenmarpe (Blomberg)

• DRK-Kita Pivitsheide (Detmold)

• Kita Gipfelstürmer (Dörentrup)

• Kita Almena (Extertal)

• Städt. Kita Karolinenweg (Horn-Bad Meinberg)

• Ev. Kita Stemmen Eben Ezer (Kalletal)

• Kita Maßbruch (Lage)

• Ev. Natur- und Waldkita Lüerdissen (Lemgo)

• AWO-Kita Am Eselsbach (Leopoldshöhe)

• Städt. Kita Pusteblume (Lügde)

• Kita / Familienzentrum AWO Lipperreihe (Oerlinghausen)

• Städt. Kita Rappelkiste (Schieder-Schwalenberg)

• Ev. Kita Sternschnuppe (Schlangen)

Jens Heuwinkel steht seit Jugendtagen auf der Bühne und verbindet Theater und Circuskunst zu einem unverwechselbaren Stil, der heute oft als „zeitgenössischer Zirkus“ beschrieben wird. Inspiriert von Roncalli, „flicflac“ und dem Tigerpalast begeistert er seit den 1980er Jahren insbesondere Kinder mit fantasievollen Inszenierungen und viel Humor.

Neben seinen Auftritten gründete und organisierte Heuwinkel zahlreiche Projekte wie das Luftschloss-Varieté, die Detmolder Einradtage und die Kleinkunstreihe „Lach den November“. Mit der Kita-Zaubertour möchte er nun „etwas zurückgeben“: In den ausgelosten Kitas spielt er eines seiner aktuellen Theaterstücke – mitten aus dem Herzen des „Sauresani-Theaters“.

Der erste Zauber-Auftritt findet bereits am 8. Januar 2026 statt. Der Landesverband Lippe bedankt sich außerdem bei den Sponsoren, die gemeinsam mit ihm die Kita-Zaubertour 2026 ermöglichen: die Lippischen Sparkassen, die Lippische Landesbrandversicherung sowie die lippischen Kommunen.