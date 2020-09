16. Auflage des traditionellen Leseförderprojektes NRW

Gütersloh. Die Stadtbibliothek Gütersloh verleiht auch in diesem Jahr im Rahmen des 16. Sommerleseclubs die traditionellen Urkunden, Lese-Oskars und sogar eine Sondermedaille an die lesehungrigen Teilnehmenden. „Wir freuen uns besonders über die riesige Alterspanne der Sommerleseclub-Mitglieder. Sie lag erstmals zwischen 5 und 67 Jahren“, betont die stellertretende Bibliotheksleiterin, Anja Krokowski. Von 73 erfolgreichen Teilnehmenden, die Corona-bedingt nicht in den Schulbibliotheken und auch in der Stadtbibliothek nur unter erschwerten Bedingungen Bücher ausleihen konnten, waren 54 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Leseteams organisiert. Sie lasen 248 Bücher und hörten 45 Hörbücher. Dabei wurden auch Titel aus der „Onleihe-OWL“ ausgeliehen und auf E-Book Readern gelesen. „Unser Sohn ist vom Lesemuffel zum Bücherfresser geworden“, berichtet Ines Beil. Ihre Familie gehört zu den Lese-Oskar-Gewinnern. Sie überzeugte die Jury mit den Bildern und Zeichnungen ihrer Lieblingsbücher.

„Die Logbücher waren sehr ideenreich und ungewöhnlich. Deshalb fiel uns die Auswahl wirklich schwer“, berichtet Julia Borner aus der Juryarbeit. Es gab sogar neben den Lese-Oskars eine Sondermedaille für Larentien Dreinhöfer als Wiederholungstäterin. „Sie hat ein Rätsel entwickelt und eine tolle Geschichte geschrieben“, ergänzt Franziska Huhnke aus dem Team der Jugend- und Erwachsenenbibliothek. Für den besten Teamnamen „Mister Corona und Sisters“ erhielt Familie Homuth einen Lese-Oskar.

Anstelle der traditionellen Abschlussparty in der Welle erhielt jedes Sommerleseclub-Mitglied einen Gutschein für den Besuch des Freizeit- und Erlebnisbads. Für die Erwachsenen gab es einen dreimonatigen Gutschein für die Nutzung der Stadtbibliothek.

Der Sommerleseclub ist mittlerweile das größte Leseförderprojekt für Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich um ein Projekt des Kultursekretariats NRW Gütersloh, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und unterstützt von den Stadtwerken Gütersloh und der Sparkasse Gütersloh-Rietberg.