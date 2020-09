Theater Bielefeld – KONSTELLATIONEN – Nick Payne

Bielefeld. Angenommen, das Universum verzweigt sich mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Angenommen, jede unserer Möglichkeiten existiert in einer parallelen Welt … Die Dramaturgie von Nick Paynes Konstellationen folgt der Stringtheorie. Und so nimmt die Begegnung von Roland und Marianne nicht ihren Lauf, sondern verschiedene Verläufe: Die beiden machen sich auf die Suche, um nach unzähligen Irrwegen und falschen Abzweigungen in ihrer gemeinsamen Geschichte anzukommen.

WIEDER DA Do. 15.10. um 20:00 Uhr / Ort Theater am Alten Markt

Inszenierung Dariusch Yazdkhasti / Bühne und Kostüme Paul Lerchbaumer / Dramaturgie Franziska Betz / Mit Christina Huckle / Thomas Wehling