Donnerlüttken Spezial – Kinderkultur in Theater und Stadthalle

Gütersloh. Das traditionelle Kinderkulturfest „Donnerlüttken“ zu Beginn der Spielzeit findet in diesem Jahr am Sonntag, den 22. August von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Theater und Stadthalle statt. Gegenüber den Vorjahren wurde das Konzept verändert und der Situation angepasst. Der Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh hat zusammen mit den Kultur Räumen und der Miele-Stiftung alles getan, um den Kindern einen spannenden Kultur-Tag zu bieten.

Damit sich alle im Rahmen der aktuellen Schutzverordnung sicher- und wohlfühlen, sind Spiel-, Bastel- und Sportangebote erst nächstes Jahr wieder an der Reihe. Dafür gibt es umso mehr Theater, Musik und Akrobatik zu erleben, alles in Theater und Stadthalle mit festen Plätzen und Abstand. „Donnerlüttken Spezial“ soll der Auftakt zu mehr sein von all dem, was viele Kinder und Erwachsene im letzten Jahr vermisst haben: gemeinsam lachen, staunen, mitfiebern, neue Geschichten und Lieder kennenlernen und live dabei sein, wenn sich eine andere Welt eröffnet.

„Pettersson und Findus“

Das Junge Theater Bonn bringt mit „Pettersson und Findus“ die beliebte Geschichte des schwedischen Zeichners und Kinderbuchautors Sven Norqvist auf die Bühne. Als den schrulligen Pettersson eines Tages eine kleine Katze mit großen Augen aus einer grünen Kiste ansieht, kann Pettersson nicht anders, und nimmt sie zu sich, obwohl er eigentlich gern allein ist. Die beiden genießen das Leben gemeinsam mit den anderen Tieren auf dem Hof. Bis Caruso, ein singender Hahn, auf den Hof kommt und plötzlich nichts mehr so ist wie es einmal war. Andreas Lachnit inszeniert die lustige und zugleich berührende Geschichte über Liebe, Freundschaft, Vertrauen und Geborgenheit mit viel Musik für Kinder ab 4 Jahren.

„Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“

In „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ von Otfried Preußler würden Kasperl und Seppel den gefürchteten Räuber Hotzenplotz am liebsten auf den Mond schießen, um ihn ein für alle Mal loszuwerden. Gemeinsam schmieden sie den Plan, Hotzenplotz mit einer selbstgebastelten Mondrakete, Einfallsreichtum, Geschick und viel Fantasie in die Falle zu locken. Die Burghofbühne Dinslaken bringt das Familienstück mit Musik für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6 Jahren zur Aufführung.

„Musik ist Heimat“

Mit „Musik ist Heimat“ hat die Gruppe „Karibuni“ ein lebendiges Mitmachkonzert für Kinder zusammengestellt, bei dem niemand stillsitzen kann. Bei diesem kleinen musikalischen Streifzug durch die Kontinente lernen die Kinder mit viel Spaß Lieder, Spiele und Tänze aus fremden Ländern und Kulturen.

„elabö“

„elabö“ – das ist Akrobatik und Theater zum Staunen und Lachen. Im Flair eines Stummfilms entführt das Akrobatik-Duo „elabö“ das Publikum mit der preisgekrönten Show „Schachmatt“ in die Welt eines Schachspiels, welches auf amüsante und zugleich poetische Weise aus dem Ruder läuft. Mit einer Choreografie aus atemberaubender Hand-auf-Hand-Akrobatik und urkomischem Slapstick-Theater wird in „Schachmatt“ gesprungen, geklettert, manipuliert, balanciert und sich gegenseitig in die Luft katapultiert.

Um eine möglichst hohe Platzkapazität anbieten zu können, findet das Programm in den verschiedenen Räumen parallel und mit Wiederholungen statt.

Im Kleinen Saal der Stadthalle sind das Akrobatik-Duo „elabö“ um 12.15 und 14.45 Uhr und die Band Karibuni um 13.30 und 16.00 Uhr zu sehen und hören. „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ ist um 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 16.30 Uhr im Großen Saal der Stadthalle zu erleben, im Theatersaal im Theater steht „Pettersson und Findus“ um 11.00 Uhr, 13.30 und 15.30 Uhr auf dem Programm.

Der Eintritt ist frei, Einlasskarten und die Anmeldung mit persönlichen Daten sind erforderlich. Einlasskarten sind ab Samstag, den 7. August 2021, ab 9.00 Uhr online unter www.theater-gt.de oder im Service Center der Gütersloh Marketing GmbH erhältlich.

Weitere Infos auf der Website www.donnerluettken.de