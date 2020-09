Die Initiative Freie Darstellende Künste ist: Frei und Gefährdet

FREI UND GEFÄHRLICHDET

Bielefeld. Was geschieht, wenn eine ganze Branche fast ein halbes Jahr nicht oder nicht unter gewohnten Umständen arbeiten kann? Sie schließt sich zusammen, geht in die Offensive und eröffnet ihre neue Spielzeit mit Aktionen im öffentlichen Raum, Performances, Ausschnitten aus neuen Stücken, Gesprächen und anderen kleinen Events. Und sie sammelt Spenden für einen besseren öffentlichen Webauftritt.

Karten für diesen Tag kann man nur auf dem Kulturöffner erwerben. Für einigen Angebote ist eine Reservierung zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie auch die neuen Zutrittsregelungen in den Theaterhäusern.

Die Eintrittsgelder werden verwendet, um einen neuen gemeinsamen Internetauftritt der freien Theater zu finanzieren. Wir bitten deshalb um reichliche Unterstützung, auch wenn man vielleicht an diesem Tag gar nicht vorbeikommen kann.

Eine Gemeinschaftsaktion der Initiative Freie Darstellende Künste. Der Eintritt kostet 15 EUR, erm. 10 EUR; Karten auf www.kulturoeffner.de

Das Programm

Theater Impulse

14:00 bis 16:00 Mittelstraße 1 (Hinterhaus)

Seit Ende 2018 renoviert Theaterimpulse e.V. großteilig in Eigenarbeit ein Seminarhaus für Theaterprojekte und Theaterproben. Von 14 bis 16 Uhr werden Aktive aus dem Verein mit Kaffee, Keksen und mit Hygienekonzept durch das Haus, durch die Visionen und die Geschichte des Vereins führen.

Dauer: durchgehender Einlass

——————–

Mobiles Theater

14:00 und 14:35 im Theaterhaus Feilenstraße

„Vier Stern Stunden“ – Ausschnitte und Gespräch

Tiefschürfende Variationen aus Daniel Glattauers „Vier Stern Stunden“ über Kultur, Kulturpäpste und Banausen im einmaligen kulturellen Ambiente der Probenräume des Mobilen Theaters: Eine Einführung in die Freitheaterkultur.

Dauer: ca. 20 Minuten

beschränkte Platzanzahl, Reservierung erforderlich

—————————

Trotz-Alledem-Theater

15:00/16:30/18:00 im Theaterhaus Feilenstraße

Das Trotz-Alledem-Theater zeigt einen 20 minütigen Ausschnitt aus seinem brandneuen Theaterstück für Kinder ab 5 Jahren: „Sartolo, der Puppenspieler“. Sartolo ist mit den weltgrößten Marionetten auf Tournee und zeigt „Der Kaspar geht auf Reisen“. Aber in der heutigen Vorstellung gibt es einige Pannen. Ein Spiel um Macht und Gehorsam und die Lust an neuen Erfahrungen beginnt. Als special-guest dabei „Heinz Flottmann“ am Empfang und am gepflegten Wort.

Dauer: je 20 Minuten

beschränkte Platzanzahl, Reservierung erforderlich

————————–

Theaterwerkstatt Bethel

15:00 bis 16:30/17:00/18:00/19:00/20:00 in der Innenstadt und in der Theaterwerkstatt

In der Theaterwerkstatt Bethel findet am 12.09. von 17 bis 21 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Mit Videos und Performances machen wir auf unsere aktuellen Aktivitäten, aber auch auf die herausfordernde Situation der freien darstellenden Künste insgesamt aufmerksam. Immer zur vollen Stunde finden in und um die Theaterwerkstatt Mini-Performances statt. Immer zu halben Stunde (17.30/18.30/19.30/20.30) zeigen wir unser aktuelles Filmprojekt »The Artists are present«. Ebenso sind die Volxperformer*innen mobil im Stadtraum zwischen 15 und 16.30 unterwegs und präsentieren Auszüge aus ihrer Performance. Um 18 Uhr kehren die Performer*innen zurück und präsentieren ihre aktuelle Performance.

Dauer: je 25 Minuten

—————————

Theaterlabor

17:00 bis 21:30 im TOR 6 Theaterhaus

Tag der offenen Tür

Das Theaterlabor präsentiert seine neue Spielzeit und gibt einen Rückblick auf seine Projekte unter Lockdown-Bedingungen. In Form von Videoinstallationen, Fotoprojektionen, Infotafeln und Gesprächen sowie mit Musik, Getränken und loungiger Atmosphäre laden wir zum Verweilen und Neugierigsein ein. Außerdem beherbergen wir die Performances des Feedback Kollektiv und der Gruppe THTR. Ein Besuch lohnt sich also immer!

Dauer: durchgehender Einlass

————————————

Feedback Kollektiv

17:00 bis 21:30 im TOR 6 Theaterhaus

Das Feedback Kollektiv steht für interdisziplinäre Performance-Kunst. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, die Einflüsse der Digitalisierung auf den Menschen mit Hilfe von Tanz, Schauspiel, Visual Arts und Performance zu thematisieren.

In der Installation wird das Kollektiv Ausschnitte aus seinen bisherigen Arbeiten zeigen und seine neue Produktion „caretopulis Lab“ vorstellen. Zudem werden zu den Performance Zeiten Ausschnitte aus der neuen Produktion, welche im Oktober Premiere feiern wird, zu sehen sein (19:00 und 21:00 Uhr, je ca. 30 Minuten).

„caretopulis Lab“ verwandelt den Bühnenraum in ein interaktives Spielfeld. Sensoren sammeln Daten, speisen den ewig hungrigen Algorithmus, steuern Licht und Klang. Drei Androiden preisen die Vorzüge des technologischen Fortschritts an, streiten über die Wichtigkeit der Humanoiden. Und inmitten dieser Technik, der Mensch – mit seinem freien Willen?!

Dauer: durchgehender Einlass

beschränkte Platzanzahl, Reservierung erforderlich

—————————

Canaillen-Bagage

18:00 bis 20:00 in der Innenstadt

Die Canaillen-Bagage geht auf eine Erkundungsreise durch die phantastischen und beunruhigenden Schattenwelten des Dichters Hans Christian Andersen und begegnet Zinnsoldaten und Seejungfrauen, Ratten und Opernsängern.

Szenen und Lieder, angeregt durch Andersens Märchen und Lebensgeschichte.

Dauer: jeweils ca. 10 Minuten

————————————-

Bielefelder Puppenspiele Dagmar Selje

18:00 bis 21:00 in den Bielefelder Puppenspiele​

„Puppen sind auch nur Menschen“

Menschen erfinden ihre Geschichten, Menschen führen sie und geben ihnen eine Stimme. Menschen fertigen Kostüme für sie, bauen ihre Bühne und setzen sie ins Licht. Dann kommt ein großes C daher, und plötzlich ist alles anders: Künstlerinnen und Künstler verharren still im Zuschauersaal. Keine Aktion auf und hinter der Bühne, kein Publikum, der Vorhang geschlossen. Was würden die Puppen wohl dazu sagen? Antworten sucht eine digital-virenfreie Ausstellung menschlicher und figürlicher Corona-Zeitzeugnisse am Tag der offenen Tür.

Dauer: durchgehender Einlass

————————————

Gruppe THTR

18:00/20:00 im TOR 6 Theaterhaus

„Hamletmaschine“

Hamlet ist in Quarantäne, Ophelia erstickt unter der Maske und Horatio glaubt an eine globale Verschwörung. In einem Auszug ihrer Probenarbeit seit dem Lockdown zeigt THTR eine Performance in der Heiner Müllers „Hamletmaschine“ zum Ausgangspunkt einer Neuorientierung in Kunst und Leben in Zeiten einer globalen Pandemie wird. Eine Performance zwischen intimer Theatererfahrung und Hygiene-Demo.

Dauer: je 20 Minuten

beschränkte Platzanzahl, Reservierung erforderlich

——————————

AlarmTheater

19:30 im AlarmTheater

„Der Augenblick ist mein – ein Buch, ein Film und Raum für Gespräch“

In der Zusammenarbeit mit den ehemals inhaftierten Frauen Marion und Anna entstand ein Buch mit den Künstlerinnen Rebecca Budde de Cancino und Vânia Medeiros.

„Ich habe hier die Mauern, aber ich habe trotzdem… ich habe einen Wunsch!“

Gibt es ein Draußen im Drinnen? Freiheit versus Knast. In diesem Resonanzraum entsteht ein Film. Ein Raum für Gespräch. Zwischen WhatsApp, Voice und zwischen den Zeilen, eröffnet sich dieser Abend mit dem Publikum, Akteur*innen und geladenen Gästen.

Dauer: ca. 60 Minuten

beschränkte Platzanzahl, Reservierung erforderlich

—————————

Forum für Kreativität und Kommunikation

19:30 im GAB Kulturpunkt Paulusstraße

„Gesprächsbereit“ – 30 Jahre Forum für Kreativität und Kommunikation e.V

Vor Ort: Diemut Döninghaus (Tanz- und Theaterpädagogin) und Martin Neumann (Schauspieler, Theaterpädagoge)