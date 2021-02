112: Am 11.2 ist der Europäische Tag des Notrufs

Aufmerksam machen auf die Notrufnummer 112.

Kreis Herford. Passend zur europaweiten Notrufnummer 112 findet am 11.2. der Europäische Tag des Notrufs statt. Diesen Tag nehmen deutschlandweit Rettungswachen zum Anlass, um über ihre Arbeit zu berichten. So können beispielsweise über den Hashtag #112live Bürger*innen den Alltag und die Einsätze der Rettungskräfte verfolgen. Auch auf der Facebook-Seite des Kreises steht am Donnerstag die Arbeit der Rettungsdienste in Zeiten der Corona-Pandemie im Fokus.