11.09.2020 – Die Webe quizzt

Das Weberei-Quiz mit „Katze“ Marc-Oliver Schuster

Gütersloh. Am Freitag, den 11. September ab 20:00 Uhr geht der Ratespaß in der Weberei weiter: Hier können alle Alltags-Streber und Gelegenheits-Nerds endlich einmal zeigen, was sie drauf haben. Beim Weberei-Kneipenquiz geht es um Wissenschaft und Geschichte, Sport und Promis, Politik und Kunst – kurz: um die ganze breite Palette des mehr oder weniger unnützen Wissens. Marc-Oliver Schuster alias die „Katze“, seines Zeichens Autor, Slampoet und erfahrener Kneipenquiz-Moderator in ganz OWL, führt die Teams durch drei spannende Runden, bei denen es eben Ruhm und Ehre natürlich auch großartige Preise zu gewinnen gibt. Zeitiges Erscheinen wird empfohlen, da es an diesem Abend keine Tischreservierungen gibt. Um das Mitbringen einer Alltagsmaske wird gebeten.