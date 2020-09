Talentetausch – erweiterte Nachbarschaftshilfe

Detmold. Wir sind eine Gruppe von ca. 40 aktiven Personen aus dem Kreis Lippe, die sich durch „Tauschgeschäfte“ gegenseitig unterstützen wollen. Die Idee ist hierbei, die eigenen Talente zugunsten anderer einzusetzen und von den Talenten anderer zu profitieren. So ist​ es auf unkomplizierte Art und Weise möglich, sich Unterstützung zu holen, wenn im Garten gerade mal Hochkonjunktur ist, wenn bei der Hose ein Loch geflickt werden muss, sie aber ansonsten viel zu schade zum Wegwerfen wäre, oder wenn das berühmte Loch in die Wand gebohrt werden muss, um das Regal zu befestigen. Tauschen ist für jede/n ein Gewinn! Vor allem auch, weil man dabei vielen netten Menschen begegnet und dabei oft Kontakte entstehen, die über das eigentliche Tauschen hinaus gehen. Nach einigen Monaten coronabedingter Pause wollen wir im kleinen Rahmen das Talentetauschen wieder aufnehmen. Deshalb laden wir Sie ein, uns am 8. September kennenzulernen.

8. September um 19:15-20:15

Veranstaltungsort: Wandel-Werkstatt, Friedrichstr. 15, 32756 Detmold

Bitte vorher anmelden: info@lippeimwandel.de