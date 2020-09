07.10.2020 – Theater Bielefeld – DEMIAN – nach Hermann Hesse

Bielefeld. Emil Sinclairs heile Kinderwelt beginnt zu bröckeln, da tritt Max Demian ins Leben des orientierungslosen Zehnjährigen. Fasziniert von dem selbstbewussten Querdenker wird Demian in den folgenden Jahren zum Fixstern in Sinclairs Ringen um sich selbst. Hermann Hesses Roman wurde 1919 veröffentlicht und gilt als Psychogramm einer Jugend, die in den Ersten Weltkrieg verwickelt wurde. Hundert Jahre später besticht diese Ich-Erzählung nicht nur durch ihre Zeitlosigkeit im Hinblick auf das Abenteuer des Erwachsenwerdens, sondern auch durch ihre Aktualität in der Beschreibung einer Welt, die im Begriff ist, sich neu zu ordnen.

WIEDER DA Mi. 07.10. um 20:00 Uhr/ Ort Theater am Alten Markt

Inszenierung und Bühne Michael Heicks / Kostüme Sandra Maria Paluch / Video Sascha Vredenburg / Dramaturgie Viktoria Göke / Franziska Eisele / Mit Doğa Gürer