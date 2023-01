07.01.2023 Stadtführung zum einzigartigen Nachtsanggeläut | Gütersloh

Zusatztermin aufgrund hoher Nachfrage

Gütersloh. Güterslohs einzigartiges Kulturgut – das Nachtsanggeläut zu Gütersloh – erfreut sich auch nach weit über 200 Jahren großer Beliebtheit. Daher bietet die Gütersloh Marketing GmbH (gtm) für die Stadtführung „Gütersloh und sein Nachtsanggeläut“ einen Zusatztermin am 7. Januar an. Beim Nachtsanggeläut zu Gütersloh wird auf eine althergebrachte Weise mit Kirchenglocken musiziert, die es heute nur noch in Gütersloh gibt. Von Ende Oktober bis Anfang Februar erklingt das Nachtsanggeläut jeden Samstagabend vom Glockenturm der Martin-Luther-Kirche. Stadtführerin Brunhilde Kohls führt die Gruppe beim 90-minütigen Rundgang in die Geschichte des einmaligen Nachtsanggeläuts ein und zeigt den Teilnehmenden auch weitere Sehenswürdigkeiten in der Gütersloher Innenstadt.

Tickets für die Führung am 07.01.2023 um 18 Uhr sind im ServiceCenter der gtm oder online unter reservix.de erhältlich. Die Karten kosten 5 Euro pro Person (ermäßigt 3,50 Euro), der Treffpunkt ist am Café Fritzenkötter. Alle öffentlichen Termine für Standrundgänge können Sie unter https://www.guetersloh-marketing.de/ einsehen. Zahlreiche Themenführungen aus dem Programm der gtm können auch als privater Rundgang gebucht werden. Anfragen richten Sie bitte an gordana.janson@guetersloh-marketing.de.