Zoll zieht Drogen aus dem Verkehr

Rauschgift in Hohlräumen versteckt

Bielefeld. Wieder wurden die Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld in Bad Oeynhausen fündig.

Am Abend des 26.09.16 wählten die Zollbeamten auf der Verbindung zwischen A30 und A2 einen PKW für eine Zollkontrolle aus. Der 35 Jahre alte Fahrer gab an von Freunden aus Belgien über Den Haag nach Polen reisen zu wollen. Die Frage nach mitgeführten Waffen oder Drogen verneinte er. Dennoch wurde das Fahrzeug genau kontrolliert.

Im Kofferraum wurden hinter den Verkleidungen über den Radkästen sechs in Folie eingeschweißte

Pakete mit insgesamt 1.717 Gramm Kokain gefunden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Der Rauschgiftschmuggler wurde vorläufig festgenommen. „So konnte verhindert werde, dass diese illegalen Drogen auf dem Schwarzmarkt für ca. 127.000,- Euro verkauft worden wären“, kommentiert Kirsten Schüler, Pressesprecherin des Hauptzollamts Bielefeld, den Aufgriff ihrer Kollegen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Foto: Zollamt Bielefeld