Zelten wie ein Superheld

Paderborner Kreisjugendamt bietet Kinderzeltlager von Dienstag, 7. August bis Montag, 13. August, in Büren-Siddinghausen an

Kreis Paderborn. Sich einmal wie ein richtiger Superheld fühlen – unter diesem Motto bietet das Kreisjugendamt eine Ferienfreizeit an. Kinder zwischen acht und elf Jahren zelten von Dienstag, 7. August bis zum Montag, 13. August, auf dem Zeltplatz in Büren-Siddinghausen.

„Wie immer haben wir ein spannendes Programm: Die Kinder können zum Beispiel ihr eigenes Superheldenkostüm gestalten“, sagt Anna Stork vom Paderborner Kreisjugendamt. Sie gehört zum erfahrenen Betreuerteam und hat das Programm aus Sport, Spiel und Spaß mitgestaltet. Dazu gehören zum Beispiel eine Lagerolympiade mit verschiedenen Superheldenstationen, ein Besuch im örtlichen Freibad, eine Dorfrallye durch den Stadtteil Siddinghausen, eine Bastelaktion, Völkerball und natürlich ein klassisches Lagerfeuer. Zudem bietet das Camp ein großes Spielgelände mit Torwand, Turnstangen, einen kleinen Bach zum Abkühlen, Tischtennisplatte, Lagerfeuerplatz, Völkerballfeld und viel Platz zum Spielen, sodass keine Langeweile aufkommt.

Das Kreisjugendamt bietet dies schon seit über 40 Jahren an – jedes Jahr unter einem anderen Motto. „Es lohnt sich, mehrmals teilzunehmen“, sagt Stork. Die Kinder übernachten in zu zweit oder zu dritt in den Zelten des Kreisjugendamtes. Eigene Zelte müssen also nicht mitgebracht werden. Um die Verpflegung kümmert sich eine erfahrende Köchin.

Der Preis beträgt 95 Euro pro Person und beinhaltet Verpflegung bestehend aus Frühstück, Abend- und Mittagessen, Betreuung, Übernachtung und Programm. Es gibt 48 Plätze.

Eine Anmeldung ist telefonisch bei Anna Stork vom Kreisjugendamt unter 05251-3085121 möglich.

Foto: © A. Schindler