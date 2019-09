Zeitschrift stern zeichnet Schüco Polymer Technologies KG aus

Bielefeld. Für das Vertrauen in ihren deutschen Unternehmensmittelpunkt mit Entwicklung, Produktion, Qualitätssicherung und Supply Chain erhielt die Schüco Polymer Technologies KG das stern-Siegel „Made in Germany“. Der stern und Experten des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) haben im Rahmen einer Studie zum Thema „Vertrauen auf Deutschland“ mehr als 300 deutsche Firmen untersucht. Nun wurden die Unternehmen ausgezeichnet, deren Fertigungstiefe hierzulande mehr als 50 Prozent beträgt.

Für Markus Herbst, Sprecher der Geschäftsleitung, ist der deutsche Produktionsstandort ein klarer Wettbewerbsvorteil: „Schüco Produkte sind Markenprodukte – mit unserem Kunststoff-Hauptsitz in Weißenfels können wir unseren Kunden Premium-Qualität, innovative und nachhaltige Produkte sowie kurze Lieferzeiten bieten. Und dies wissen unsere Partner weltweit zu schätzen. Überdies hat >>Made in Germany<< für uns auch etwas mit sozialer Verantwortung zu tun. So freuen wir uns zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, zu gehören.“ Schüco Polymer Technologies KG

Die Schüco Polymer Technologies KG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schüco International KG mit Sitz in Weißenfels. Sie entwickelt, produziert und vertreibt Fenster-, Tür- und Schiebesysteme aus Kunststoff. Zum Produktportfolio gehören neben Profilsystemen auch Beschläge, Lüftungslösungen und andere Zubehörkomponenten. Ob Wohn- oder Objektbau, Neubau oder Modernisierung: Schüco Polymer Technologies liefert Produkte für effiziente Gebäudehüllen, die höchsten Ansprüchen an Energieeffizienz, Sicherheit, Komfort und Design gerecht werden. Die Schüco Polymer Technologies beschäftigt weltweit etwa 920 Mitarbeiter, davon mehr als 800 am Standort Weißenfels. 2018 erzielte die Tochtergesellschaft einen Umsatz von 268 Millionen EUR.