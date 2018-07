Wir machen ein Fass auf

Sommerferienspiele für Kinder ab acht Jahren am 17. Juli und 21. August in der Wewelsburg – Anmeldungen ab sofort möglich

Kreis Paderborn. „Heute back ich morgen brau ich…“, so heißt es schon im Märchen. Was aber aßen und tranken die Menschen früher? Lebten sie wie die Made im Speck oder gab es nur einfache Gerichte wie Biersuppe? Wer Antworten auf diese und andere Fragen möchte, ist bei den Sommerferienspielen in der Wewelsburg am Dienstag, den 17. Juli und Dienstag, den 21. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr, genau richtig. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Schon die Ägypter brauten vor 5000 Jahren Bier, und seit dem Mittelalter brauen und trinken die Menschen im Paderborner Land ihr Bier. Im Rahmen der derzeit laufenden Sonderausstellung zur Geschichte des Gerstensaftes gehen die Museumspädagogen mit ihren kleinen und großen Gästen auf Entdeckungsreise durch die Welt des Essens und Trinkens. Bei lustigen Spiel- und Bastelaktionen rund um Korken und Deckel „tritt garantiert keiner ins Fettnäpfchen und Hopfen und Malz sind nicht verloren“, versprechen die Museumspädagogen.

Teilnahmebeitrag: Kinder/Ermäßigt 1,50 €, begleitende Erwachsene 3 €, Familienkarte 6 €, kostenlos für Inhaber einer Jahreskarte

Anmeldung unter Telefon 02955 7622-0