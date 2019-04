Weltfischbrötchentag in Grömitz

Grömitz. Bereits zum neunten Mal findet am Samstag, den 04. Mai 2019 entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste der Weltfischbrötchentag. Ein ganzer Tag gebührt dem wohl leckersten Brötchen aus dem Norden- dem Fischbrötchen. An der Küste sind sie Kult: frische knusprige Brötchen, fein belegt mit Aal, Makrele, Matjes, Lachs oder Bismarckhering! Beim Weltfischbrötchentag dreht sich alles um die köstliche maritime Delikatesse.

Das Ostseebad Grömitz ist nicht nur das maritime Herz des OstseeFerienLandes, sondern ist auch bekannt für seine Gaumenfreuden. Ganz im Mittelpunkt und ganz oben auf der Hitliste steht bei den Gästen ohne Zweifel der leckere Fisch in allen Varianten.

Zwei renommierte Grömitzer Gastronomen haben sich zusammengetan und werden auf dem Seebrückenvorplatz gemeinsame Sache rund um das leckere Fischbrötchen machen. Die Familie Werner von der Seefahrtsklause und Gastronom Lars Falkenthal haben sich allerlei Leckerbissen und Besonderheiten ausgedacht.Um 11 Uhr fällt der Startschuss zum Weltfischbrötchentag. Der Shanty Chor „Kieler Förde“ sorgt zum Frühschoppen für beste maritime Stimmung am Vormittag. Um 15 Uhr hat sich die erfolgreiche Poetry Slammerin Mona Harry angekündigt. Mona Harry wird zum Weltfischbrötchentag Ihre neue Liebeserklärung präsentieren. Eins können wir verraten:

Es geht hier natürlich um das beliebte Fischbrötchen! Um 16 Uhr brauchen wir die Stimme aller Einheimischen und Grömitz-Fans. In lockerer Atmosphäre treffen wir uns vor der Bühne und singen gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals und heute. Songtexte gibt es vor Ort gratis, falls Sie die Lieder nicht auswendig können. Das Mitmachkonzert „Rudelsingen“ findet erstmalig in Grömitz statt und garantiert große Freude für Groß und Klein, Jung und Alt. Wir freuen uns über viele Mitsingerinnen und Mitsinger. Wer noch nicht genug vom Fischbrötchen hat, sollte auch am Sonntag, den 05. Mai sich auf dem Weg zum Seebrückenvorplatz begeben. Denn auch am Sonntag gibt es die maritime Delikatesse und beste Unterhaltung. Leckere Rezepte, viel Wissenswertes, gemeinsamer Spaß und nicht zuletzt Einblicke in die gastronomischen Betriebe, machen dieses Wochenende im Mai, zu einem tollen Erlebnis.