Weinfeste in Böhmen und Mähren

Mit der Pollauer Weinlese in Mikulov (Nikolsburg) vom 7. bis 9. September beginnt ein Reigen von Festen in den traditionsreichen Weinbaugebieten von Südmähren und Böhmen.

Besucher können auf den Plätzen von Mikulov, im Keller des Schlosses und bei zahlreichen Winzern die Weine der Region und frischen Federweißer probieren. Dazu gibt es Ritterturniere, einen historischen Handwerkermarkt und Musik auf mehreren Bühnen. Zu den Höhepunkten gehört ein kostümierter Umzug durch das mittelalterliche Stadtzentrum, den König Wenzel IV. und seine Gattin Chantal Poullain anführen. Erinnert wird daran, dass Söldner aus Nikolsburg den König 1403 aus seiner Gefangenschaft in Wien befreit und in die Stadt geleitet hatten.

Kein geringerer als Kaiser Karl IV. hat sich zum Weinfest in Mělník (Melnik) angekündigt, das vom 14. bis 16. September 2018 bereits zum 80. Mal veranstaltet wird. Der große Förderer des böhmischen Weinbaus führt einem kostümierten Umzug durch die traditionsreiche Weinbaustadt am Zusammenfluss von Elbe und Moldau an. Das musikalische Programm auf den verschiedenen Bühnen reicht von Dixieland und Blues über Country bis zu Swing und Jazz aus der Gründungszeit der Tschechoslowakei. Weine der Region kann man nicht nur auf der Straße, sondern auch im gotischen Keller des städtischen Museums genießen.

Am gleichen Wochenende finden auch in mehreren anderen Städten traditionsreiche Weinfeste statt, so in der nordböhmischen Königsstadt Litoměřice (Leitmeritz), im südmährischen Znojmo (Znaim), in Bzenec in der mährisch-slowakischen Grenzregion sowie im Prager Viertel Vinohrady. Ende September hat Kaiser Karl IV. einen weiteren Auftritt auf seiner früheren Burg Karlštejn (Karlstein) bei Prag. Beim Weinfest vor dem gotischen Gemäuer können sich die Besucher ins 14. Jahrhundert zurückversetzt fühlen, als auf Initiative von Karl IV. dort die ersten Reben gepflanzt wurden. So können sie eine gotische Modenschau erleben und mittelalterliche Tänze lernen. Weitere Informationen zu Weinfesten und andere Veranstaltungen in Tschechien gibt es bei CzechTourism unter www.czechtourism.com.