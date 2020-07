Waldbaden, Qigong und Nachtwanderung als Naturerlebnis

Horn Bad Meinberg: am Freitag 24.7.2020 ab 20 Uhr kann man eine einmaliges Sinneserlebnis bekommen. Die Qigong-Lehrerin Corina Ratzel und der Hobbyastronom Arnold Hoppe nehmen sie mit auf eine Sinnesreise in die Nacht. Vom Parkplatz Externsteine/ Bärenstein-Holzhausen aus geht es zusammen in die Nacht und auf die Waldwege hinaus.

Natur pur und die eigenen Sinne werden erleb- und fühlbar für alle Teilnehmer dieser ungewöhnlichen Kombination aus Wald-Nacht-Wanderung und Qigong. Wenn der Abend kaum Woken hat kann mit einem Teleskop und Großfernglas der Sternenhimmel und der Komet bis max. 24 Uhr beobachtet werden. Kostenbeitrag 20€ p.P. Infos unter sternenhimmel-owl.mozello.de und Anmeldungen bitte vorab an arnohd@gmx.de.



www.coratzel.de http://www.coratzel.de/kontakt-2/#