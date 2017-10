VORWEIHNACHTLICHER KUNSTHANDWERKERMARKT IN DER RAVENSBERGER SPINNEREI

Bielefeld. Traditionelles Kunsthandwerk, Qualität, Unikate und Design treffen auf Kreativität, Leidenschaft, Liebe zum Detail und ein modernes, familienfreundlich Marktkonzept des Veranstalters ‚Kunsthandwerk Kühl‘. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Familienunternehmens ‚Kunsthandwerk Kühl‘ verwandelt die Inhaberin Lisa Redecker die Ravensberger Spinnerei vom 3. bis zum 5. November 2017 in ein buntes, fröhliches und entspanntes Treiben voller Kreativität und vorweihnachtlicher Stimmung. Besucherinnen und Besucher können dort viele Ideen und Anregungen erhalten, Kunsthandwerksstücke und Weihnachtsschmuck für die diesjährige Weihnachtszeit erwerben. Die Veranstalterin verspricht eins: es ist dort wirklich für jede Zielgruppe ein passenden Weihnachtsgeschenk zu finden.

Gut riechendes Holz, interessant verarbeitete Metalle, fließende Stoffe, knisterndes Papier, feine Glas oder Keramikstücke, aufwändig gestaltete Floristik und besondere kulinarische Köstlichkeiten – die 110 ausstellenden Künstlerinnen und Künstler präsentieren den Marktbesucherinnen und Marktbesuchern in einer liebevoll aufeinander abgestimmten Vielfalt einen vorweihnachtlichen Markt, der mit allen Sinnen in entspannter Atmosphäre zu genießen ist. Kinder können nach Lust und Laune in einer vorhandenen Kinderbetreuung kreativ werden oder mitsamt der ganzen Familie Kunsthandwerk genießen und sich festlich in die vorweihnachtliche Zeit einstimmen lassen.

Marktöffnungszeiten sind am 03.11.17 von 13-18 Uhr; am 04.11. von 11-18 Uhr; am 05.11. von 11-17 Uhr in der Ravensberger Spinnerei Bielefeld.

Der Eintritt kostet 3€.

Fotos: ©Kunsthandwerk Kühl