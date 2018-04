Vorfreude auf den Bullenball

Münster. Der 13. Oktober ist ein Datum, das sich die Landjugend schon jetzt rot im Kalender anstreichen sollte. Dann nämlich ist es im MCC Halle Münsterland wieder Zeit für den großen Bullenball. Der Vorverkauf für die traditionelle Party für die Jugendlichen vom Land ist bereits gestartet.

Bis das Line-up steht, müssen sich die Fans des Bullenballs allerdings noch etwas gedulden. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir können in jedem Fall jetzt schon versprechen, dass wir wieder tolle Acts haben werden, die den Partygästen ordentlich einheizen“, erzählt Projektleiterin Lara Aupke. Das feierlustige Jungvolk darf also gespannt sein.

Auf keinen Fall fehlen darf natürlich die Wahl zu Miss und Mister Bullenball, die auch in diesem Jahr wieder für jede Menge Spaß und Action sorgen wird. Ambitionierte Mädels und Jungs vom Land können sich hierfür ab sofort bewerben. Neben musikalischen Highlights und ganz viel Partystimmung dürfen sich die Gäste außerdem auch wieder auf zahlreiche Aktionen und Partyspiele freuen

Einzeltickets für den traditionellen Bullenball gibt es aktuell im Vorverkauf für nur 10 Euro. An der Abendkasse werden die Karten dann 12 Euro kosten. Aber nicht nur der günstigere Preis ist ein Grund sich jetzt schon Tickets zu sichern: Karten, die im Vorverkauf erworben wurden, gelten am Veranstaltungsabend auch als Fahrtickets für den öffentlichen Nahverkehr im Bereich des Regionalverkehrs Münsterland (RVM). Damit sorgt das MCC Halle Münsterland für eine bequeme An- und Abreise mit Bus und Bahn. Damit die Gäste sicher zur Party und wieder nach Hause kommen, empfiehlt die Provinzial-Versicherung den Nachtbus. Die Vorverkaufskarten gibt es bei Ticket to Go, direkt am MCC Halle Münsterland (Telefon 0251-1625817) oder online unter www.bullenball.de.