Von Tango bis Hip-hop – 2. Tanztag OWL

Gütersloh. Wer sich am Sonntag, den 1.10.17 in den kleinen Saal der Stadthalle Gütersloh begeben hat, der weiß spätestens jetzt wie vielfältig „Tanz“ sein kann. Durch das Projekt Tanz OWL trafen am 2. Tanztag OWL 6 Ensembles aufeinander, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Um 15 Uhr wurde der Tanztag von Herrn Kimpel und Gabi Neumann eröffnet. Im Anschluss übernahm Frau Neumann, die sogar ihre eigene Gruppe „Sport & Ballett Neumann“ dabei hatte, die Moderation und kündigte knapp 2 Stunden faszinierende Tanzkunst an.

Zum Anfang zeigte „Con Pasión“ ein Tango Salon in Gütersloh, was sie drauf haben. Die 5 Paare drehten sich zum klassischen Walzer, Vals und Milonga über die Bühne und zeigten den Zuschauern elegant, dass Tango nicht gleich Tango ist. Auch einige Zuschauer auf der Tribüne wurden mitgerissen und tanzten zwischen Tischen und Stühlen Tango. Milonga bedeutet übrigens so etwas, wie großes Fest und genau so eins findet jeden Sommer auf dem Dreiecksplatz in Gütersloh statt, organisiert von „Con Pasión“.

In der zweiten Tanzgruppe waren die Künstler schon etwas jünger. „Panta Rhei“ (altgr. alles bewegt sich) aus Detmold bewies, dass Choreographie und Improvisation wunderbar harmonieren kann. In 3 Stücken machten sie deutlich, dass man sich nicht in eine Richtung festlegen muss, sie tanzen zu Popsongs, Balladen oder auch modernen Swing. Und natürlich hatten sie für jeden Tanz ein anderes Outfit.

Die dritte Gruppe war auch gleichzeitig die älteste Gruppe am OWL Tanztag. Doch das heißt natürlich nicht, dass sie es ruhiger angehen ließen. Getreu dem Motto „Erster, Zweiter, Bester…“ und farbenfroh gekleidet stellte „Solomomento“ aus Herford ihre Ausdauer und ihr Können unter Beweis. Sie legten eine ausdrucksstarke Performance hin, indem sie verschiedene Sportarten tänzerisch umsetzten. Ihr Spektrum reichte von Wettrennen über Ringen bishin zu Wandern zum klassischen Volkslied.

„Sport & Ballett Neumann“ aus Gütersloh, die zugleich auch Mitveranstalter des OWL Tanztages waren, bestehen aus 3 Gruppen: MINI EMOTION, MAD EMOTION und Rhythm & Dance. Alle Altersklassen und auch die unterschiedlichsten Tanzstile waren vertreten, welche jedoch geschickt in einer einzigen Choreographie zusammengefügt wurden. Schon die ganz Kleinen beeindruckten durch ihr Können im Bereich Ballett und stellten das Gefühl Freundschaft dar, genauso wie ein Duo, die den Zuschauern das Gefühl Leidenschaft näher brachte.

Die 5. Gruppe „Wake up OWL young company/DansArt“ aus Bielefeld brachte nochmal einen ganz anderen Tanzstil in das Haus. Bestehend aus einem Solisten und 4 jungen Künstlern machte das Ensemble seinem Namen „Wake up“ alle Ehre. Mit 9 und 10 Jahren haben die jungen Künstler bei DansArt mit Hip-hop angefangen und sich nach mitlerweile 6 Jahren zu echten Profis entwickelt. Außerdem haben sie OWL zu ihrem Motto gemacht und sich dazu T-Shirts mit eulen drucken lassen (engl. owl = Eule).

Die letzte Gruppe an diesem Nachmittag war „TanzBau“ aus Paderborn mit den Ensembles „Flinke, linke Füße“, „Schrittfehler &Saitensprünge“ und „Break’it down“. Insgesamt besteht die Gruppe aus 15 Mädchen und 2 Jungs, welche ganz in blau gehalten zu ihrem Motto „MOVE IT, DO IT – DANCE“ tanzten. Beachtlich war die durchgehende Synchronität von 17 Menschen und die kreative Umsetzung zu ihrem Motto.

Fotos: Lea Simon