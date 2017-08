Von insektenfreundlichen Pflanzen bis zum Bio-Eis

Freilichtgenuss im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold (lwl). Der vierte Freilichtgenuss im LWL-Freilichtmuseum Detmold wird in diesem Jahr um eine Veranstaltungsfläche erweitert. Am ersten Septemberwochenende (2./3.9.) bieten jeweils von 9 bis 18 Uhr etwa 60 Aussteller im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) vor allem regionale und biologisch hergestellte Produkte, Lebensmittel sowie Pflanzen an. Neu ist, dass der Lippische Meierhof auf dem Museumsgelände in die Veranstaltung eingebunden ist. Dort steht ein bedrohtes Insekt im Mittelpunkt: die Biene als wichtigster Pflanzenbestäuber.

„Arterhaltung, Pflanzen- und Tierschutz sind zentrale Themen für unser Museum, deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, diese beim Freilichtgenuss in den Mittelpunkt zu rücken“, erklärt LWL-Museumsdirektor Prof. Dr. Jan Carstensen. „Gerade Bienen sind für ein funktionierendes Ökosystem fundamental wichtig. Daher kommt den nützlichen Insekten bei uns in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu.“ So informieren beispielsweise Sabine Bergmann und ihr Team über die Zeidlerei, eine frühe Form der Imkerei, und zeigen eine sogenannte Klotzbeute. Bei der Herstellung und Bearbeitung dieser Beute aus einem Baumstamm können die Besucher mithelfen. Der Kreisimkerverein Lippe ist vor Ort, es gibt einen Wildbienenlehrpfad, eine Bienenrallye und Kurzführungen.

Auf der Wiese vor dem Krummen Haus breiten unter anderem Gärtnereien ihre insektenfreundlichen Stauden und Pflanzen aus. Dort informiert das Museumsteam über das Thema Biodiversität und bietet museumseigene und zum Teil seltene Pflanzen an. Kinder können sich bei einer Pflanzaktion am museumseigenen Stand ausprobieren und die bepflanzten Töpfe mitnehmen.

Im Paderborner Dorf und an der Bockwindmühle werden erneut einige Aktionen geboten. Das Slow Food Convivium Südlicher Teutoburger Wald ist mit einem Mitmach-, Info- und Genussstand vor Ort. Unter dem Motto „Zu schade für die Tonne“ wird Gemüse geschnippelt und gekocht. Zudem bauen alle sieben westfälischen Slow Food Convivien eine große Tafelrunde auf mit regionalen Gerichten wie Potthucke oder Möpkenbrot. Anna Luszek ergänzt das Programm mit Rezepten und Ideen zum Thema „regional und saisonal“ und zeigt das Kochen für Kinder. Die Besucher können nicht nur beim Kochen helfen, sie können auch alle Gerichte probieren.

An allen vier Standorten im Museumsgelände gibt es zudem ein kulinarisches Angebot vom Bio-Eis über Räucherfisch, Wildwurst oder Linsenbratlinge bis hin zu Bio-Backwaren und Pickert. Darüber hinaus kann man Blumen filzen, Stiftedosen flechten, die Natur erkunden, Stoffe bedrucken, Vogelfutterhäuschen und Insektenhotels bauen und Saatgutkugeln rollen. Zudem bringen die „Alt-Traktoren- und Nutzfahrzeugfreunde Fürstenthum Lippe“ historische Landfahrzeuge auf den Ackerflächen des Museums zum Einsatz und Reinhard Merten-Melching zeigt zwei „Pferdestärken“ bei der Waldarbeit. „Wir möchten alle Generationen gleichermaßen ansprechen“, erklärt Anna Stein vom Projektteam. „Daher sind die Mitmachprogramme die zweite wichtige Komponente für diese Veranstaltung neben unseren Ausstellern.“ Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Aussteller ist, dass sie regionale, biologisch hergestellte oder selbst gemachte Produkte anbieten. So gibt es eine große Auswahl an schönen Dingen wie Seifen, Schmuck, bedruckte Textilien und Gartenwerkzeuge.

Die Besucher können den Museumshandwerkern zuschauen, die in der Töpferei Kräuterbeschriftungen und Pflanztöpfe sowie in der Schmiede Pflanzstäbe herstellen. In der Bäckerei werden Karottenkuchen, Apfel- und Kartoffelbrote gebacken.

Auch für die bequeme Anreise ins Museum ist gesorgt, denn die SVD richtet Sonderbusse ein. Wer in den Bussen die Eintrittskarten für den Freilichtgenuss löst, für den ist die Busfahrt frei. Der Fahrplan der SVD und des Sonderverkehrs ist unter https://www.stadtverkehr-detmold.de einzusehen.

Das Programm mit Öffnungszeiten, Preisen und allen Veranstaltungen findet sich auch im Internet unter: https://www.freilichtgenuss.lwl.org

Vorverkauf

Karten für den Freilichtgenuss sind an der Kasse im LWL-Freilichtmuseum Detmold zu den Öff-nungszeiten erhältlich. Die Kassen schließen an beiden Veranstaltungstagen um 17 Uhr.

Öffnungszeiten

Samstag, 2.9.2017, von 9 bis 18 Uhr

Sonntag, 3.9.2017, von 9 bis 18 Uhr

Eintrittspreise

Erwachsene: 8 Euro

Kinder von sechs bis 17 Jahren: 2 Euro

Kinder unter sechs Jahren: frei

Foto: LWL-Freilichtmuseum Detmold