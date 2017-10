Von der Sonne verwöhnt – Weinlandschaft Ortenau

Baden ist mit etwa 15.400 ha Rebfläche das drittgrößte Weinbaugebiet Deutschlands und seine fünf bedeutendsten Bereiche bilden quasi den „Wein-Schwarzwald“: Ortenau, Breisgau, Kaiserstuhl, Tuniberg und Markgräflerland. Urlaub in „Deutschlands schönster Genießer-Ecke“ ist ohne Wein kaum denkbar und der Besuch eines Weinguts oder einer Winzergenossenschaft gehört fast schon zum Pflichtprogramm.

Aufgrund der geologischen und klimatischen Gegebenheiten lassen sich in Baden vom Terroir geprägte, fruchtige, mineralische Weißweine und stoffige, körperreiche Rotweine mit sortenspezifischer Aromaausprägung produzieren. In Baden stehen die Reben überwiegend auf Vulkanverwitterungsböden und Löss. Hieraus resultiert die besonders intensive Nutzung der Rebsorten der Burgunderfamilie. Über 50 % der Rebfläche in Baden ist mit roten und weißen Rebsorten der Burgundergruppe bestockt: in erster Linie der Spätburgunder, aber auch der Grauburgunder, Weißburgunder und der Chardonnay. Die Burgundergruppe wird abgerundet durch Auxerrois, St. Laurent und Schwarzriesling. Dazu kommen die Sorten Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner und Gutedel. Das geografische Gebiet Baden erstreckt sich über das etwa 400 km lange Gebiet zwischen Bodensee, Oberrheingraben (am Westrand des Schwarzwaldes), Bergstraße und Tauberfranken.

Die Affentaler Winzer eG

Begünstigt durch das milde Ortenauer Klima finden die Reben der Affentaler Winzer an steilen Schwarzwaldhängen und auf den sanften Hügeln der Vorbergzone des Bühler Reblandes ideale Wachstumsbedingungen. Bereits um das Jahr 1250 begannen Zisterzienserinnen des Klosters Baden-Baden-Lichtental damit in Affental Reben anzupflanzen. Schon früh wurde erkannt, dass die geschützte Lage am Fuße der höchsten Bergkette des Nordschwarzwaldes hervorragend für den Anbau von Spätburgunder und Riesling geeignet ist. In der Nähe der Reben stand eine Wallfahrtskapelle, die von vielen Pilgern aufgesucht wurde. In Anlehnung an das „Ave Maria“ wurde das Tal im Volksmund „Ave Tal“ genannt. Hieraus entwickelte sich der heutige Name Affental. Affental gehört heute zum Bühler Ortsteil Eisental. Hier befindet sich auch die Kellerei der Affentaler Winzer. Die Rebfläche von knapp 240 ha erstreckt sich von Eisental über Altschweier, Bühlertal, Kappelwindeck und Neusatz bis nach Ottersweier. Früher wie heute sind Riesling (50%) und Spätburgunder

(36%) die beiden Hauptrebsorten. Daneben wird Müller-Thurgau, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder und Traminer angebaut.

Nur durch sensible und intensive Pflege eines Weinbergs können die Affentäler Weinspezialitäten überhaupt erst entstehen.Es sind viele Arbeitsschritte, die im laufe des Jahres im Weinberg getan werden müssen, damit im Herbst edles Lesegut eingelagert werden kann.

www.affentaler.de OWL-Journal Redakteur Klaus Ottenberg schaute den Winzern mal über die Schultern und erlebte den spannenden Weg beginnend bei der Traubenernte über die Kelterhalle zum Edelstahlkeller und dann in den Holzfass- und Barriquekeller, in dem die edelsten Tropfen lagern. Die Affentäler Winzer bieten eine öffentliche Weinprobe mit Kellerführung jeweils mittwochs um 15:30 Uhr an. Informationen erhalten Sie unter

Da lacht das Herz der Weinkönigin

Zur neuen Affentäler Weinkönigin wurde in diesem Jahr Nicole Kist aus Neusatz gekrönt. Als 20. Affentaler Weinkönigin wird es die Aufgabe der jungen Regentin sein, mit viel Charme, Ausstrahlung und Fachwissen, eines der schönsten Flecken des Schwarzwalds – das Weinbaugebiet Affental – weit über seine Landesgrenzen hinaus an Bekannt-und Beliebtheit gewinnen zu lassen und Weinfreunde für die fruchtig spritzigen Affentaler Weine zu begeistern. „Ich bin einfach nur überglücklich, genieße den Moment und freue mich über zwei spannende und ereignisreiche Jahre““, sagte Nicole I. dem OWL-Journal.

Bühlertal – Aktiv und erholsam Leben zwischen Wald und Reben

Die Gemeinde Bühlertal hat nicht nur eine jahrhundertalte Weinbautradition vorzuweisen, sie beherbergt mit dem Engelsberg auch eine der steilsten Weinberglagen Europas. Auf engem Raum bietet sich eine Vielfalt von Besonderheiten: faszinierende Trockenmauerbereiche , offene Felsbildungen, historische Einzelstockrebanlagen und einmalige Ausblicke “ Bis zu 75 Grad beträgt die Neigung seiner Rebflächen – die Leute waren dort seit jeher auf Muskelkraft und Handarbeit angewiesen“, berichtet Tino Rettig dem OWL-Journal. Seinen Namen verdankt der Weinberg einem Felsen in Form eines Engels. Besucher erwandern hier im wahrsten Sinne des Wortes Weingeschichte. Doch da die Bewirtschaftung für die Menschen mit der Zeit nicht mehr lebensnotwendig war, wuchs der Hang regelrecht zu. Der Förderverein Engelsberg hat ihn mit Unterstützung des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord wieder freigelegt – und ihn zu einem Kleinod für Mensch und Tier und zu einem lohnenden Ausflugsziel werden lassen. Der Förderverein Engelsberg e.V. bietet geführte Wanderungen oder Rebstockpatenschaften. Informationen git es unter:

oder unter

OWL-Journal- Tipp: Weinerlebnistouren – Geführte Weinwanderungen und mehr.

Doris Kist hat ihre Wein-Guide-Ausbildung im Weinparadies Ortenau absolviert, ist „Anerkannte Beraterin für Deutschen Wein (DWI)“ und teilt ihren reichen Erfahrungsschatz aus der Welt der Weine gern mit weininteressierten Frauen. Wein und Wandern allein ist schon ein Genuss. Wer aber mehr erfahren möchte – über die Ortenauer Weine und ihre Herkunft, über die heimischen Winzer, die Heimkultur und vor allem die Ortenauer Lebensart – der sollte sich der Weinerlebnisführerin Doris Kist anschließen. Das ganze immer auch garniert mit einer Weinprobe zwischen den Reben und dem einen oder anderen „Versucherle “ aus der regionalen Küche.

www.doriskist-weinevent.de Weitere Informationen gibt es unter

„Bei einem Viertele badischen Weins oder einen perlenden badischen Sekt sieht die Welt noch schöner aus“.