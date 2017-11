Vogelpark bleibt länger geöffnet

Detmold-Heiligenkirchen. Aufgrund der späten Herbstferien hat der Vogelpark Heiligenkirchen in diesem Jahr bis einschließlich 5. November geöffnet. Im Moment können die Besucher den farbenfrohen „Indian Summer“ genießen und die Tiere dabei beobachten, wie sie ihre Wintervorbereitungen treffen. Die Präriehunde beispielsweise „dämmen“ ihre Wohnungen von innen mit Heu und polstern sie für den Winterschlaf aus.

Vogelpark-Betreiber Friedrich-Wilhelm Eckstein blickt auf eine gute Saison zurück. „Wir haben unsere Besucherzahlen noch einmal steigern können“, resümiert er. Wichtiger als die nackten Zahlen ist ihm aber die Zufriedenheit der Gäste. Deshalb lässt er die Lippe Tourismus und Marketing GmbH zweimal im Jahr jeweils 1.000 Besucher befragen. Die Rückmeldungen der Vogelparkbesucher hätten besser kaum sein können: Die Gesamtbewertung hat sich von 1,6 auf 1,4 (Bewertung nach Schulnoten) verbessert, das gastronomische Angebot erhält die Note 1,6 und wird damit deutlich besser bewertet als 2016. Damals vergaben die Befragten eine 2,2. Besonders erfreulich: 99,7 Prozent der Besucher möchten wiederkommen.

Das mag auch daran liegen, dass man in keinem anderen Zoo in Deutschland den Tieren so nahe kommen kann. „Dass die Besucher unsere Papageien auf die Schulter nehmen dürfen, ist unser Alleinstellungsmerkmal“, erzählt Friedrich-Wilhelm Eckstein. Jedes Jahr gibt es Nachwuchs zu bestaunen, auch wenn das für die Tierpfleger oft Nachtschichten bedeutet, wie im Falle der im Juni geschlüpften Turakos, die von den Eltern nicht versorgt und deswegen mit der Hand aufgezogen worden sind. Sie sind der Kinderstube nun entwachsen und haben ein neues Zuhause in anderen Zoos gefunden.