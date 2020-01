Verkauf für die Auswärtsspiele SC Padeborn gegen Schalke und Bayern

Paderborn. Mit einem exklusiven Vorkaufsrecht für Mitglieder startet der SCP07 den Ticketverkauf für die nächsten Auswärtsspiele gegen den den FC Schalke 04 (Samstag, 8. Februar, 15.30 Uhr) und den FC Bayern München (Freitag, 21. Februar, 20.30 Uhr). Die Tickets sind im Auswärts-Online-Ticketshop, über die Ticket-Hotline (01806 -99 18 18 – (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem dt. Mobilfunknetz) und ab sofort auch wieder im Direktverkauf im SCP07-Shop in der Benteler-Arena buchbar. Der Verkauf erfolgt nach Verfügbarkeit und so lange der Vorrat reicht. Über mögliche weitere Verkaufsphasen wird der SCP07 anschließend informieren. Zur Online-Buchung müssen sich Mitglieder mit ihren Zugangsdaten im Auswärtsportal des Online-Ticketshops anmelden. Die Spiele werden daraufhin in der Buchungsmaske anzeigt. Familienmitgliedern steht wieder der bewährte Service der Gruppenbuchung zur Verfügung. Dabei kann das Familienoberhaupt nach dem Log-In im Online-Ticketshop in lediglich einem Buchungsvorgang Tickets für sich und alle im Rahmen seiner Familienmitgliedschaft registrierten Angehörigen bestellen.