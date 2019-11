Veranstaltungen der Initiative „impulse 50+“ im November und Dezember

Detmold. Veranstaltungsreihe „Jung bleiben in Gemeinschaft“: Marktplatz für Wohnprojektinteressierte Dienstag, 5. November, 18 Uhr, VHS Detmold-Lemgo, Krumme Straße 20, 32756 Detmold

Der Marktplatz für Wohnprojektinteressierte versteht sich als „Starthilfe“ für neue gemeinschaftliche Wohnprojekte in Lippe. Gemeinsam mit Moderatorin Martina Buhl, Quartiersentwicklerin aus Bielefeld, werden Informationen bereitgestellt, Erfahrungsaustausch ermöglicht und neue Wohnpartner zusammengebracht. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der VHS Detmold-Lemgo durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fitnesstraining fürs Gehirn – Gedächtnisaktivierung nach der ganzheitlichen Methode: Freitag, 8. November, sechs Mal, jeweils von 15.30 bis 17 Uhr, Lage, Technikum, Raum 107

Mit einer Vielfalt von Übungen und unterstützenden Bewegungselementen werden Hirnleistungen miteinander verknüpft und trainiert. Der Schwerpunkt liegt dabei abwechselnd auf einem oder mehreren Übungszielen des ganzheitlichen Gedächtnistrainings wie zum Beispiel Denkflexibilität, Konzentration, logisches Denken, Merkfähigkeit oder Wortfindung. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der VHS Lippe-West durchgeführt. Die Kosten betragen 38,50 Euro, die Dozentin ist eine zertifizierte Gedächtnistrainerin. Anmeldungen telefonisch unter 05232/95500 oder unter www.vhs-lw.de.

Workshop „Kaufen und Verkaufen online“ Donnerstag, 14. November, 16 bis 17.30 Uhr, Johannes-Schuchen- Straße 4, 32657 Lemgo

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Selbstlernzentrum (SLZ) Lemgo durchgeführt. Die Kosten betragen fünf Euro. Die Anmeldung erfolgt beim SLZ Lemgo, telefonisch unter 05261/2879617 oder per Mail an SLZLemgo@kreis-lippe.de.

Achtsamkeit – was ist das eigentlich? Samstag, 16. November, 14 bis 17.30 Uhr, Alte Schule am Wall, Raum 108, Wall 5, Detmold

Achtsamkeit ist in aller Munde: Zur Stressbewältigung, um bewusster zu leben oder um das Leben mehr genießen zu können. Doch was ist Achtsamkeit eigentlich? In diesem Seminar wird den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, verschiedene formale Übungen aus der „MBSR-Praxis“ (Mindfullness-Based Stress Reduction/ Achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung) kennenzulernen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der VHS Detmold-Lemgo durchgeführt. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Mitzubringen sind Schreibzeug und ausreichend Wasser. Die Anmeldung ist bei der VHS Detmold-Lemgo telefonisch unter 05231/977-232 oder per Mail unter info@vhs-detmold-lemgo.de möglich.

Sprachkurs: Englisch für die Reise – Freitag, 6. Dezember, 18 bis 21:15 Uhr, zwei Mal, Integrationszentrum im Paradies, Raum E2, Holstenhöfener Straße 4, 32825 Blomberg

Englisch ist eine internationale Sprache und wird meist als Kommunikationsweg zwischen Menschen aus verschiedensten Ländern und Regionen genutzt. In diesem Kurs wird die Möglichkeit geboten, die eigenen Englischkenntnisse aufzufrischen und Neues dazu zu lernen. Als primäres Ziel für diesen Kurs sind Sprachkenntnisse für Reisen, Ferien oder Urlaub im Ausland geplant. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der VHS Lippe-Ost durchgeführt. Die Teilnahme kostet 33 Euro (ermäßigt 24,75 Euro). Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt. Eine Anmeldung ist bei der VHS Lippe-Ost in Schieder-Schwalenberg (Im Kurpark 1) oder unter www.vhslippe-ost.de möglich.