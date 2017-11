Unterstützung bei der Studienwahl: Uni-Wochen bei der Arbeitsagentur

Unterstützung bei der Studienwahl: Erfahren, was in Bielefeld studiert werden kann – Zahlreiche Vorträge bei der Arbeitsagentur während den „Uni-Wochen“

Bielefeld. Die Berater für akademische Berufe der Arbeitsagentur Bielefeld informieren Studieninteressierte über Studienmöglichkeiten und unterstützen bei der Planung des Berufseinstieges. In Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld starten ab Montag, 13. November, die Uni-Wochen. Bis zum 23. November finden dann zahlreiche Vorträge im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur Bielefeld in der Werner-Bock-Str. 8 statt. Informiert wird über die verschiedenen Studiengänge an der Uni Bielefeld, über Studienfinanzierung, sowie über das Bewerbungsverfahren an der Hochschule.

Wegen der begrenzten Zahl an freien Plätzen ist eine Anmeldung erforderlich:

Email: Bielefeld.Hochschulteam@arbeitsagentur.de

Telefonisch: 0521/ 587-3252 oder -3253

Die Themenreihe:

Montag, 13. November 2017, 17:00 Uhr

Thema: „Studienfinanzierung“

Referenten: Julia Kralemann (Studienfonds OWL), Marc Schwedler (Amt für Ausbildungsförderung beim Studierendenwerk), Marc Eßelmann (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Montag, 13. November 2017, 15:00 Uhr

Thema: Studienfeld Soziologie, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften

Referenten: Ines Werner und Marc Weiß (Studienberatung Universität Bielefeld), Nina Dittert (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Dienstag, 14. November 2017, 16:00 Uhr

Thema: Studienfeld Rechtswissenschaften

Referenten: Patrick Schröder und Panagiotis Papadopoulos (Fakultät für Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld), Gabriele Mierisch (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Dienstag, 14. November 2017, 17:00 Uhr

Thema: Studienfeld Sportwissenschaft

Referenten: Prof. Dr. Dietmar Pollmann (Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften der Universität Bielefeld), Tanja Weidemann (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Donnerstag, 16. November 2017, 17:00 Uhr

Thema: Studienfeld Psychologie

Referenten: Martin Wierzyk M.Sc. (Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften der Universität Bielefeld), Eva Stüker (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Donnerstag, 16. November 2017, 16:00 Uhr

Thema: Studienfeld Lehramt

Referenten: Kerstin Harmening (Bielefeld School of Education der Universität Bielefeld), Anette Käding (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Montag, 20. November 2017, 16:30 Uhr

Thema: Studienfeld Philosophie

Referenten: Alexandra Koch (Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld), Anja Hermbecker (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Montag, 20.11.2017, 16:30 Uhr

Themen: Studienfeld Wirtschaftswissenschaften

Referenten: Studentische Studienberatung der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Bielefeld, Dr. Wulf Kobusch (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Donnerstag, 23.11.2017, 17:00 Uhr

Themen: Was bedeutet studieren? Studienplatzbewerbung? Bewerbungsfristen? Studierende berichten aus dem Studienalltag

Referenten: Mitarbeiter/in der „Junge Uni Bielefeld“ sowie Studierende der Universität Bielefeld, Ingo Hilgemeier (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Donnerstag, 23.11.2017, 16:00 Uhr

Thema: Studieren lohnt sich – oder doch nicht? Berufs- und Karrierechancen mit Hochschulabschlüssen

Referent: Dr. Martin Griepentrog (Agentur für Arbeit Bielefeld)

Die Berufsberatung für Abiturientinnen und Abiturienten

Die Beraterinnen und Berater für akademische Berufe in der Arbeitsagentur Bielefeld bieten jungen Menschen persönliche Beratung zu den Anforderungen und Aufgaben in akademischen Berufen und Studiengängen an, informieren über betriebliche und schulische Ausbildungsmöglichkeiten und geben Tipps zum Bewerbungsverfahren. Zusätzlich unterstützen die Beratungsfachkräfte auch bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen und dualen Studienangeboten und bereiten die Schülerinnen und Schüler auf Einstellungstests, Assessment-Center und Vorstellungsgespräche vor. Im Einzelfall können auch Bewerbungs- und Reisekosten erstattet werden. Die Berufsberatung bringt weiter – einfach Beratungstermin vereinbaren: 0800/ 4 5555 00 (gebührenfrei)