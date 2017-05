Unternehmensattraktivität steigern

Kreis Gütersloh. Wie steigern Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber? Wie gewinnen und binden sie Mitarbeiter? Eine immer größere Rolle spielt dabei eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Deshalb bietet die pro Wirtschaft GT in diesem Jahr zum ersten Mal eine Veranstaltungsreihe zu diesem wichtigen Thema an.

Unternehmen im Kreis Gütersloh können aus sieben Veranstaltungen unter den Oberthemen „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“, „Corporate Social Responsibility“, „Eingliederungsmanagement“ oder „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ wählen. „Die Veranstaltungen richten sich in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen sowie Kommunen. Die

Teilnehmer bekommen fachlichen Input und Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur“, erklärt Elke Pauly-Teismann, die die Reihe organisiert.

Los geht es am Montag, 22. Mai: „Stellen zukunftsorientiert gestalten und treffsicher besetzen“ heißt diese Veranstaltung, die von 9 bis 13 Uhr im Gütersloher Kreishaus stattfindet. Petra Gerbracht vom Institut für Sozialplanung, Management und Verwaltung (ISMV) aus Bielefeld informiert die Teilnehmer darüber, wie diese Jobangebote attraktiver und reizvoller gestalten können. Außerdem berichtet sie, wie ein guter Mix von Männern und Frauen als Erfolgsfaktor genutzt werden kann.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Elke Pauly-Teismann, Telefon 05241 851092, E-Mail e.pauly@prowi-gt.de oder auf www.prowi-gt.de