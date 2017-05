Universität Paderborn beteiligt sich an Software Campus

Paderborn. Die Universität Paderborn beteiligt sich mit dem Institut für Informatik an dem bundesweiten Software Campus zur Nachwuchsförderung

Das Projekt Software Campus ist ein Programm der Bundesregierung mit aktuell 19 Partnern aus Forschung und Industrie. Die Universität Paderborn ist mit dem Institut für Informatik daran beteiligt. Der Software Campus bildet IT-Talente weiter und bereitet sie auf führende Positionen in der Digitalwirtschaft vor. Für das Programm werden Masterstudierende sowie Doktorandinnen und Doktoranden der Informatik und informatiknaher Disziplinen mit großem Interesse an Führungsaufgaben oder Unternehmensgründung gesucht. Bis zum 8. Mai (24 Uhr) können sich Interessierte auf der Bewerbungsplattform bewerben: www.softwarecampus.de/bewerbung

Im Programm leiten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit jeweils einem Partner aus Forschung und Industrie ein praxisnahes IT-Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Bildung von Forschung mit bis zu 100.000 Euro gefördert wird. Weiterhin bilden sie sich in intensiven Führungskräftetrainings weiter und werden von einem Mentor bzw. einer Mentorin begleitet. Prof. Dr. Holger Karl, Universität Paderborn, lokaler Ansprechpartner für den Software Campus: „Ein solches Programm ist ein hervorragendes Beispiel für Fördern durch Fordern. Sehr frühzeitig bekommen Studierende oder Mitarbeiter direkt Verantwortung für ein eigenes Projekt mit eigenem Budget und können dieses Projekt selbst gestalten. Ein solches Projekt muss sich unter den wirklichen Anforderungen der IT-Industrie bewähren und steht außerhalb der akademischen Schutzzonen.“

Das Programm wurde auf dem Nationalen IT-Gipfel im Jahr 2011 von der Bundesregierung und den Partnern ins Leben gerufen. Momentan unterstützen 19 renommierte Forschungs- und Industriepartner den Software Campus, darunter die DATEV eG, die Holtzbrinck Publishing Group, Huawei, Rohde & Schwarz, die Scheer Holding, die Software AG, Trumpf oder die Carl Zeiss AG. Mehr Informationen zur Bewerbung sowie den Kooperationspartnern aus der Industrie unter www.softwarecampus.de.