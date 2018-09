Teilstück Ruhenstrothswiese ist fertiggestellt

Gütersloh. Auch im Osten der Stadt fließt die Dalke jetzt wieder auf einem weiteren Teilstück natürlich und frei. Nach mehrmonatiger Bauzeit ist jetzt auch der Abschnitt im Bereich „Ruhenstrothswiese“ fertiggestellt. Auf einer Länge von fast 400 Metern und fünf Hektar Fläche wurde ein neues Flussbett mit leichten Mäanderschleifen und großen Überflutungsflächen angelegt – „ein weiterer Beitrag zur Verbesserung der Gewässer- und Strukturgüte der Dalke,“ sagt Bernd Winkler, Leiter des Fachbereichs Grünflächen bei der Stadt Gütersloh.

Rund 16.000 Quadratmeter Boden mussten für diese Renaturierung bewegt werden.Einbezogen wurde auch eine angrenzende Biotopfläche und eine angrenzende ca. 1 Hektar große, ehemalige Ackerfläche. Dort wurde der Oberboden abgeschoben und abgefahren, so dass eine nährstoffarme Rohbodenfläche entstanden ist, die vielen seltenen Arten ein neues Refugium bietet.

In Zusammenarbeit mit der GNU hat der städtische Fachbereich Grünflächen große Blühwiesen angelegt, die nun einmal im Jahr gemäht werden. In den nächsten zwei Jahren wird durch ein Monitoring geprüft, welchen Einfluss die verschiedenen Offenlandtypen auf die Artenvielfalt haben.

Der Baumbestand auf der Nordseite des alten Dalkeverlaufs ist weitgehend erhalten geblieben. Das nach Paragraph 30 Bundesnaturschutz-Gesetz geschützte Biotop in diesem Bereich wurde in Abstimmung mit dem Landschaftsbeirat und der unteren Naturschutzbehörde geringfügig verändert – ein Eingriff, der an Ort und Stelle durch die Anlage von neuen Blänken und einer Erweiterung der bestehenden nördlichen Blänke ausgeglichen wurde.

Die Gesamtkosten von ca. 260.000 Euro für den Abschnitt inklusive Grunderwerb werden zu 80 Prozent über Zuwendungen des Landes NRW im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und zu 20 Prozent über Ausgleichsmaßnahmen refinanziert.