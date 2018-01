Tanztee im Fox startet im Februar

Ab 4. Februar jeden Sonntag: Tanztee im FOX Dortmund.

Dortmund. Wegen des großen Erfolgs öffnet das neue Tanzlokal FOX in der Hohensyburg künftig auch regelmäßig sonntags. Ab 4. Februar bitten die besten DJs bereits um 14 Uhr zum Tanztee. Betreiber WestSpiel reagiert damit auf den hohen Besucherandrang in den ersten Wochen. Das FOX hat bisher ausschließlich samstags ab 20 Uhr geöffnet. „Wir sind wahnsinnig glücklich über den großen Gästezuspruch. Deshalb erweitern wir unser Angebot und bieten sonntags einen Tanztee an“, erklärt FOX – Projektleiter Frank Neuenfels. „Während bei uns jeden Samstag regelmäßig Partyalarm herrscht, wollen wir sonntags zum Tanztee einen Gang runterschalten und musikalisch gemütlicher werden.“

Deshalb werden die DJs dem FOX – Credo „die schönsten deutschen und internationalen Discofox – Songs“ einige neue Musiknoten hinzufügen. Auf den Plattentellern liegen sonntags nämlich auch Walzer, Cha – Cha – Cha und der ein oder andere Tango. Passend zum neuen Angebot serviert das Serviceteam frischen Kaffee und Kuchen. Mittags und abends lockt das benachbarte Restaurant SYGHT zusätzlich zum Verweilen ein. Moderne Architektur, gemütliche Sitzecken und spektakuläre Dekorationen machen den Aufenthalt im Tanzlokal zum Erlebnis. Hingucker sind persönliche Requisiten von prominenten Discofox – Interpreten wie Semino Rossi, Michael Wendler und Chris Andrews.

Das Tanzlokal FOX bietet Parkplätze (3,80 Euro Flatrate), einen eigenen Eingangsbereich innerhalb des Gebäudes der Spielbank Hohensyburg und eine kostenfreie Garderobe. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Am 4. November 2017 feierte Dortmunds neuer Tanztempel Eröffnung und markierte den Höhepunkt der Neuheiten – Offensive in der Hohensyburg. Zwei Restaurants, neue Shows und Angebote verwandeln das Haus in einen multifunktionalen Ausgehtempel. In der Spielbank selbst gibt es ein neues Foyer, erweiterte Spielflächen und zusätzliche Jackpotanlage.

Foto: © Marco Lippert, WestSpiel-Gruppe