Student für einen Tag: freie Plätze für Schnuppertage an der Uni Paderborn

Paderborn. Noch bis zum 4. Juni können sich interessierte Schülerinnen und Schüler für das Patenprogramm „Komm mit“ an der Universität Paderborn bewerben. Denn: Wer sich für den richtigen Studiengang entscheiden will, muss sich mit vielen Fragen auseinandersetzen: Liegt mir Studieren überhaupt? Was unterscheidet eine Vorlesung vom Unterricht in der Schule? Was ist der richtige Studiengang für mich?

Die Zentrale Studienberatung der Universität Paderborn bietet Schülerinnen und Schülern an, einen der über 60 Studiengänge „live“ zu erleben, sich einen ersten Einblick in das Lernen an der Universität zu verschaffen und so die Wahl eines passenden Studiengangs zu erleichtern. Im Programm „Komm mit“ begleiten Interessierte eine Studentin oder einen Studenten für einen Tag in ihrem Unialltag: Vorlesungen, Seminare oder Übungen werden gemeinsam besucht. Darüber hinaus stehen ein Campusrundgang, der Besuch der Bibliothek und der Mensa auf dem Plan. So können Schülerinnen und Schüler den Unialltag und ihren Wunschstudiengang besser kennenlernen und haben für alle Fragen rund ums Studium einen erfahrenen Ansprechpartner an ihrer Seite.

Interessierte, die nächstes Jahr Abitur machen sowie alle, die gerade fertig mit dem Abitur sind, können sich bis zum 4. Juni unter www.upb.de/zsb anmelden und sich an einen studentischen Paten vermitteln lassen. Die Termine werden in Absprache mit den Paten selbst festgelegt.