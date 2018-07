Streifzüge durchs Bürener Land

Büren. Der Juli startet mit einem Sommerfest am Jungendwaldheim Ringelstein. Am Sonntag, 1. Juli. wird Besucherinnen und Besuchern von 11:00 bis 18:00 Uhr ein vielseitiges Programm geboten: Von einer Imkerei, einer Greifvogelauswilderung, Bastelarbeiten in der Holzwerkstatt bis hin zu Spielen und Informationen für Kinder und Erwachsene ist für jeden etwas dabei. Ein Kuchenbuffet, Speisen vom Grill sowie kalte Getränke runden das Programm ab. Zudem werden um 11:00 und 15:00 Uhr Försterwanderungen angeboten. Parkmöglichkeiten stehen auf dem Wanderparkplatz am Ringelsteiner Bahnhof zur Verfügung.

Ebenfalls am Sonntag, 01. Juli, findet eine Single-Sommerwanderung in und um Siddinghausen statt. Treffpunkt zu der ca. 9 bis 13 km langen Wanderung ist um 09:00 Uhr an der Alten Schule, Drostenberg in 33142 Büren-Siddinghausen.

Für alle interessierten Senioren beginnt am Montag, 09. Juli, eine Wanderung in und um Steinhausen um 09:00 Uhr an der Schützenhalle Steinhausen, Schulstraße 9.

Die Gruppe „Geh mit uns“ trifft sich am Freitag, 13. Juli, sowie am Freitag, 27. Juli, um jeweils 09:00 Uhr am Sportplatz Weine, Sternlied 12 in 33142 Büren-Weine zu einer 10 – 12 km langen Wanderung. Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist um 08:45 Uhr an der Stadthalle Büren, Fürstenberger Straße 1a in 33142 Büren.

Zum diesjährigen Sommerfest „Regenfest“ lädt der Sauerländische Gebirgsverein, Abteilung Bürener Land e.V. am Sonntag, 15. Juli, ein. Bevor es in der SGV-Hütte in Ringelstein Kaffee und Kuchen gibt, werden zwei Wanderungen angeboten, eine 7 km und eine 12 km lange Strecke. Für beide Wanderungen treffen sich Interessierte um 13:45 Uhr am Wanderparkplatz Ringelstein, Buschenbach 1 in 33142 Büren-Harth. Um Voranmeldung wird bis zum 8. Juli bei Fritz Deneke unter 02951/93052, gebeten.

Öffentliche Führungen in der Jesuitenkirche und der Mittelmühle finden am Sonntag, 15. Juli, statt. Die in dem Zeitraum von 1754 bis 1773 erschaffene Jesuitenkirche „Maria Immaculata“ kann ab 16:00 Uhr während einer 50 minütigen Führungen besichtigt werden. Gästeführer der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e.V. informieren über die Geschichte der Jesuitenkirche und deren aufwendig gearbeiteten Kunstwerke. Unter der Leitung des Heimatvereines Büren werden ab 17:00 Uhr in einer 60-minütigen Führung die einzigartige Geschichte der Mittelmühle sowie die praktischen Vorgänge der alten Steinmühle dargestellt.

Die 9. Auflage der beliebten „Nachtwanderung auf dem Sintfeld-Höhenweg“ am Sonntag, 29. Juli, führt durch den Ringelsteiner Wald und über Teile des Grenzstein-Wegs bei Büren-Harth. Alle Wandergruppen werden von Wanderführern des SGV Bürener Land e. V. geführt. Auf ca. der Hälfte der Strecke wird es eine Raststation geben, bei der allen Teilnehmern kostenlose Erfrischungsgetränke der Bad Driburger Naturparkquellen gereicht werden. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Ringelstein, Buschenbach 1, hinter dem Bahnhof Ringelstein in Büren-Harth. Insgesamt starten auf der 18 km langen Wanderstrecke jeweils um 02:30 Uhr, 03:00 Uhr und 03:30 Uhr eine Wandergruppe und auf der 12 km langen Wanderstrecke jeweils eine Wandergruppe um 04:00 Uhr und 04:30 Uhr. Nach der Wanderung gibt es ein reichhaltiges Frühstück im Restaurant „Waldschenke“ in Ringelstein. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter salerno@bueren.de oder unter 02951/970-204 möglich. Die Startgebühr beträgt für Kinder bis einschließlich 15 Jahren 10,00 € sowie für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren 15,00 € pro Person. In der Startgebühr enthalten sind das Frühstück, Versicherungsschutz, eine Urkunde sowie Getränke an einer Raststation.