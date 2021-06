zdi-Zentrum Lippe.MINT schickt Schüler:innen aufs Land.

Projekt „FARM4FUTURE – Landwirtschaft und Essen der Zukunft“ startet am 13.07.2021

Kreis Lippe. Moderne Landwirtschaft hat wenig mit den eingefahrenen Klischees zu tun, die einem oft beim ersten Gedanken an sie kommen. Heutzutage sind hochwertigen Maschinen und Hightech auf nahezu jedem Hof im Einsatz und die Landwirte sind um nachhaltigen biologischen Anbau bemüht. Das wissen die Veranstaltungspartner des Schülerprojekts FARM4FUTURE – das zdi-Zentrum Lippe.MINT, das Schloss & Gut Wendlinghausen und das Innovationszentrum Dörentrup. Bei FARM4FUTURE können Schüler:innen ab der achten Klasse daher einen umfassenden Eindruck in die Tätigkeiten in landwirtschaftlichen Berufen erhalten und selbst mit anpacken.

Sie bestellen dazu ein Feld mit Biogemüse. Die Jugendlichen müssen sich dann um ihr eigenes Gemüse kümmern z. B. bewässern oder Unkraut jäten. Ziel ist es, am Ende des Projekts frisches Biogemüse zu ernten und auf einem Erntedankfest zu präsentieren und zu genießen. Dazu gibt es noch allerlei Workshops zum Thema Bio-Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung bei Lebensmitteln z. B. Herstellung von Seedballs, Bedeutung von Bienen in der Landwirtschaft, Herstellung von Bio-Fleisch und Bio-Brot u.v.m.

„Das ist ein wichtiges Thema, gerade bei den jungen Menschen, die durch ihre Einstellung maßgeblich zur Entwicklung unseres Planeten beitragen. Die Landwirtschaft sucht dazu hochqualifizierte Fachkräfte, auch oder gerade im Bereich Bio-Landwirtschaft. Dafür möchten wir die Schüler:innen begeistern.“, teilt Thomas Mahlmann vom zdi-Zentrum Lippe.MINT mit.

FARM4FUTURE startet in den Sommerferien am 13.07.2021 und endet am 17.08.2021, jeweils dienstags. Falls ein Termin z. B. durch Urlaub verpasst wird, ist das kein Problem. Das Projekt findet in Dörentrup-Wendlinghausen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite www.lippe-mint.de im Bereich Aktuelles. Die Anmeldung ist bis zum 06.07.2021 möglich.

Das Projekt wird mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.