Steuersprechstunde für Gründer

pro Wirtschaft GT lädt zur Sprechstunde mit Steuerberater Werner Rüting ein

Kreis Gütersloh. Die pro Wirtschaft GT bietet regelmäßig Steuersprechstunden für Gründer an: Steuerexperten informieren kostenlos über grundlegende Fragen zum Steuerrecht. So können Gründer und Interessierte in halbstündigen Einzelgesprächen ihre Fragen beispielsweise zur geeigneten Rechtsformwahl, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer oder Lohnsteuer klären. Die nächste Steuersprechstunde findet in Kooperation mit Steuerberater Werner Rüting am Freitag, 21. August, zwischen 14 und 16 Uhr statt.

Verbindliche Terminvereinbarungen besprechen Gründer mit Anna Niehaus, Telefon 05241 851089, E-Mail a.niehaus@prowi-gt.de.

Weitere Informationen und die Dienstleistungen und Beratungsangebote der Kreiswirtschaftsförderung gibt es auf www.prowi-gt.de.