Start Online-Beteiligung im Rahmen der Gestaltungskonzepte ISEK Rheda

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Im letzten Jahr wurde das ISEK Rheda offiziell in das Städtebauförderprogramm NRW aufgenommen. Mit Zuwendungsbescheid im September 2019 bekam die Stadt das „Go“ der Bezirksregierung und des Ministeriums, mit den ersten Maßnahmen aus dem ISEK zu starten. Insgesamt wurden 2019 16 Maßnahmen zur Umsetzung angemeldet.

In diesem Jahr wird unter anderem die Erarbeitung von vier Gestaltungskonzepten einen Schwerpunkt der ISEK-Arbeit einnehmen. Neben dem Verkehrskonzept, welches sowohl funktionale als auch gestalterische Schwerpunkte beinhaltet, sollen Konzepte zur Beleuchtung und zum Stadtmobiliar entwickelt werden. Weiterhin soll die Gestaltungssatzung für die Innenstadt grundsätzlich überarbeitet werden. Alles vor dem Hintergrund, langfristig eine harmonische und einheitliche Gestaltung in der Innenstadt zu schaffen und eine Attraktivitätssteigerung herbei zu führen. Die geplanten Stadtspaziergänge Ende März sollten einen Auftakt für mehrere Bürgerbeteiligungen im Rahmen der Gestaltungskonzepte darstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten allerdings alle geplanten Beteiligungsformate zunächst einmal abgesagt bzw. verschoben werden.

Da eine Bürgerbeteiligung im Rahmen der Gestaltungskonzepte unabdingbar ist, werden nun neue Formate der Beteiligung angewendet. Um die Expertise der Bürgerinnen und Bürger in den Planungsprozess mit einfließen zu lassen, wird die Bestandsaufnahme der Innenstadt Rheda nun online durchgeführt. Im Zeitraum vom 2. Juni bis zum 30. Juni haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit an einer Online-Beteiligung teilzunehmen. Anhand einer Karte besteht die Möglichkeit, in den Themenbereichen Verkehr, Stadtmobiliar, Beleuchtung und Gebäude, Orte zu markieren, die aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger in Ordnung sind und Orte die verbesserungswürdig erscheinen. Die Anregungen sind für jeden sichtbar und können kommentiert werden oder erhalten über einen „Gefällt mir“ Button Zustimmung.

Die Beteiligung wird ab dem 2. Juni auf der Internetseite der Stadt unter der Rubrik Umwelt, Bauen & Verkehr – ISEK Rheda abrufbar sein. Der Einstieg in das Thema der Gestaltungskonzepte soll den Bürgerinnen und Bürgern durch ein Einführungsvideo erleichtert werden. Im Übrigen wurde auch die Internetseite des ISEK Rheda angepasst und ausgebaut. Zukünftig finden Sie hier neben der Online Beteiligung, den Steckbriefen zu den einzelnen Maßnahmen sowie alle aktuellen Informationen rund um das ISEK Rheda.

Direkten Zugriff haben sie über folgenden Link: https://www.rheda-wiedenbrueck.de/umwelt-bauen-verkehr/stadtentwicklung/isek-innenstadt-rheda/beteiligung/