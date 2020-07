Start des digitalen Bierbrunnens ein voller Erfolg

Paderborn. Gelungener Auftakt für libori.digital und den digitalen Bierbrunnen am vergangenen Wochenende: Bis zum Sonntagnachmittag hatte der Live-Stream bei YouTube bereits mehr als 5.500 Aufrufe erreicht. Dabei waren etwa 500 Zuschauer gleichzeitig online und verfolgten im Schnitt 20 Minuten das Programm. „Mit diesen Werten sind wir sehr zufrieden“, sagt Stadtmarketing-Chef Jens Reinhardt. „Wir hoffen, in den kommenden Tagen daran anknüpfen und die Zahlen vielleicht sogar noch steigern zu können.“

Nach dem Warm-up für libori.digital – ein Projekt auf Initiative von Christoph Meironke (Wabsolute) und Andre Weihrauch (AFV Medien) – ging am Samstagabend um 19 Uhr der vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing organsierte Bierbrunnen erstmals online. Nachdem Bürgermeister Michael Dreier mit dem traditionellen Fassbieranstich das digitale Liborifest eröffnet und der Heidemusikzug aufgespielt hatte, rückte die „Digitale Heimat Paderborn“ in den Mittelpunkt. Philipp Ohms, stellvertretend für die Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Paderborn, stand Bierbrunnen-Moderator Tobias Fenneker zu den Themen Smart City und WLAN Rede und Antwort.

Bei der Bereitstellung des öffentlichen WLANs in der Innenstadt seien deutliche Fortschritte erzielt worden, sagte Philipp Ohms. So gebe es deutlich mehr Bandbreite in dem bestehenden Netz des Vereins Freifunk, mit dem die Stadt zusammenarbeite. „Aktuell konzentrieren wir uns auf den Bereich Westernstraße bis Domplatz, damit zum Beispiel beim Shoppen digitale Angebote ohne Probleme genutzt werden können“, erklärte Ohms. Im nächsten Schritt sei geplant, die sogenannten Access Points für die WLAN-Nutzung in der Innenstadt noch weiter auszubauen.

Paderborn könne bereits heute als Smart City bezeichnet werden, so Ohms auf Nachfrage des Moderators. Akteure aus den verschiedensten Bereichen wie Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Technologie verfolgten die Smart City als gemeinsames Ziel. „Dass Paderborn eine Smart City ist, lässt sich auch gut an libori.digital erkennen. Mit dem Projekt wird ein Rahmen dafür geboten, dass jeder zu Hause sein eigenes kleines Libori feiern kann“, sagte Ohms.

Wichtig für das digitale Paderborn: „Es geht immer um den Mehrwert und den Nutzen für die Menschen“, wie Bürgermeister Dreier eingangs betonte.

Dem Bierbrunnen-Auftakt durch die Stadt Paderborn folgten am Sonntag 60 Minuten im Zeichen des Erzbistums. Erstmals überhaupt war Erzbischof Hans-Josef Becker Gast beim Bierbrunnen. Außerdem nahmen Generalvikar Alfons Hardt und Dompropst Joachim Göbel an den Gesprächsrunden mit den Moderatorinnen Fiona Keimeier und Julia Kleinekemper teil. Prof. Dr. Christoph Stiegemann, Direktor des Diözesanmuseums, gab einen Einblick in die jüngst eröffnete Ausstellung „Peter Paul Rubens und der Barock im Norden“.