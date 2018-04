Stadtwerke Bielefeld kaufen Windpark in Hessen

Millioneninvestition in Erneuerbare Energien

Bielefeld. Die Stadtwerke Bielefeld haben die Verträge zum Erwerb des Windparks Schlüchtern in Hessen unterschrieben. Gebaut und verkauft wurden die insgesamt fünf Anlagen von einem der führenden Entwickler von Windparks, der wpd onshore GmbH & Co KG, in Kooperation mit der Renertec GmbH.