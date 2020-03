Stadthalle Detmold – Terminverschiebungen und Konzertausfälle Frühjahr 2020

Detmold. In der Stadthalle Detmold wird es vorerst bis zum 19. April 2020 keine öffentlichen Veranstaltungen geben, dies betrifft aktuell folgende Termine: 04.04. Orchester Vahlhausen; der Termin wird ersatzlos gestrichen, die Eintrittskarten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. 18.04. WDR4 Disco 44; die nächste Disco44 findet am 10.10.2020 statt, alle Eintrittskarten vom 18.04. können für den 10.10. genutzt werden, es besteht natürlich auch hier die Möglichkeit die Eintrittskarten an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückzugeben.

23.04. Maditha; wird verschoben auf den 25.03.2021. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. 24.04. Jan Plewka; wird verschoben, ein neuer Termin wird noch gesucht. 23.05. Pfingstkonzert der Polizei; wird verschoben auf 2021. Angesichts der gegebenen Lage werden weitere Termine abgesagt oder verschoben. Wir informieren dazu immer aktuell auf unserer Internetseite. Bitte beachten Sie, dass die Tourist Information Lippe & Detmold aufgrund der aktuellen Vorkommnisse vorerst bis zum 19.04.2020 geschlossen ist. Die telefonische Erreichbarkeit der Tourist Information bleibt bestehen. Gekaufte Karten von abgesagten Veranstaltungen können daher vorraussichtlich erst ab dem 20.04.2020 zurückgegeben und erstattet werden. Die Rückgabefrist wird verlängert. Ebenso sind alle Geschäftsstellen der LZ bis auf Weiteres geschlossen. Bitte beachten Sie, das die Karten ausschließlich bei der Vorverkaufsstelle zurückgeben werden können, bei der die Karten gekauft wurden. Der Kaufpreis wird Ihnen dort erstattet.