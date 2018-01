Staatsbad GmbH stellt Gastgeberverzeichnis von Bad Oeynhausen vor

Tourismusbroschüre informiert europaweit über Angebote



Bad Oeynhausen. Es ist das Herzstück der Tourismusvermarktung von Bad Oeynhausen: Kurz vor Weihnachten und pünktlich zum Jahreswechsel stellte die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH das neue Gastgeberverzeichnis vor. Die Broschüre informiert nicht nur über die Übernachtungsmöglichkeiten und Kulturangebote 2018, sie macht auchmBad Oeynhausen als traditionsreichen Kurort erlebbar. „Das Gastgeberverzeichnis gehört zu unseren wichtigsten Katalogen“, sagt Geschäftsführer Peter Adler, verantwortlich für das Stadtmarketing der Stadt. „Wir informieren damit europaweit über die Übernachtungsmöglichkeiten unserer Stadt“. Tatsächlich nutzen Touristen und Angehörige von Klinikpatienten aus ganz Deutschland und umliegenden Ländern wie Holland oder Belgien das Verzeichnis für ihre Planung des Aufenthalts in Bad Oeynhausen. Aber auch aus weiter entfernten Ländern, beispielsweise Spanien, wird der Katalog zur Buchung angefordert. Für 2018 bietet die Staatsbad GmbH verstärkt Pauschalen an, die neben der Übernachtung auch ein Freizeitprogramm enthalten. „Die Auswertung des Buchungsverhaltens unserer Gäste hat gezeigt, dass vermehrtes Interesse an flexibel buchbaren Angebotsbausteinen besteht“, sagt Dominic Rudek, Mitarbeiter der Staatsbad GmbH und verantwortlich für das Gastgeberverzeichnis. Deshalb wurden gemeinsam mit lokalen Gesundheitsanbietern und Tourismusunternehmen für 2018 insgesamt elf Arrangements entwickelt, die den Gästen der Stadt Möglichkeiten zur Entspannung, Kultur und Regeneration bieten.

Das Gastgeberverzeichnis enthält mit 57 Anbietern nahezu alle Pensionen, Appartements und Hotels der Stadt. Zudem werden die örtlichen Kliniken und Gesundheitsservices vorgestellt. Informationen über das Kultur- und Freizeitangebot runden die Broschüre ab.

Titelbild: Das Team der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH (Vorne: Dominic Rudek. Hinten: Stehend, v. l. n. r. Jolina Lauber, Christiane Rosemeier, Olga Mattern, Thomas Mihajlovic. In Hocke sitzend v. l. n. r.: Peter Adler (Geschäftsführer), Sebastian Menacher) © Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH