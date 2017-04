Social Rapper Montez unterstützt den KlimaPakt Lippe

Kreis Lippe. Das Klischee der Rap-Musik: Das sind coole Outfits, lässige Typen und natürlich lockere Texte über den extravaganten Sportwagen in der Garage und die große Villa mit Pool am Meer. Dass es aber auch anders geht, beweist Social Rapper Montez: Er textet über Fairtrade und Drogenprävention statt Drogenmissbrauch. Sein aktueller Song „Unter Wasser könn‘ wir nicht atmen“ thematisiert den Klimawandel und wie wichtig es ist, das Klima zu schützen. Jetzt besuchte er Landrat Dr. Axel Lehmann und das Masterplan-Team des Kreises Lippe im Kreishaus, um sich über den Klimaschutz in der Region zu informieren, und nutzte die Gelegenheit, um Mitglied im KlimaPakt Lippe zu werden.

„Montez setzt sich in seinen Raps mit wichtigen Themen unserer Gesellschaft auseinander und schafft es, junge Leute dafür zu interessieren. Engagierte und kreative Künstler wie er sind wichtig, damit wir bei den großen Themen der Zukunft an einem Strang ziehen und alle Mitglieder der Gesellschaft mit ins Boot holen“, erklärte Landrat Dr. Lehmann beim Besuch des Rappers. Und auch Dr. Ute Röder, Leiterin des Fachbereichs Umwelt beim Kreis Lippe, findet: „Montez‘ ‚Message Music‘ ist der Schlüssel, um die Jugendlichen auf Augenhöhe abzuholen und die Akzeptanz für das Thema Klimaschutz zu steigern“

Montez gehört mit seinen 21 Jahren zu den jüngeren Vertretern im Deutschrap-Zirkus, hat aber schon einen beachtlichen Berg an Erfahrungen vorzuweisen. Bereits im Alter von 13 Jahren schrieb er seine ersten Texte und Songs. Mit 16 Jahren gewann er den „Newcomer des Jahres“-Contest von hiphop.de und JUICE und startete seitdem durch. In seiner Musik setzt Montez immer wieder auf gesellschaftskritische Texte und bedient den Social Rap. „Zuerst sind die Kids immer skeptisch wenn ich Themen wie Klimaschutz oder Fairtrade anspreche. Doch es freut mich immer wieder zu sehen, dass ich sie mit meiner Musik doch für das Thema begeistern kann“, erklärt der junge Künstler.

Mit Unterstützung des Bad Salzufler KlimaPakt-Partners GetPeople produzierte der junge Bielefelder das Musikvideo zum Klimaschutz-Rap „Unter Wasser könn‘ wir nicht atmen“ und nutzt Hip Hop als „message music“, um seine Generation für die größte Herausforderung der Menschheit zu sensibilisieren.

Weitere Informationen zum KlimaPakt, Bilder vom Besuch des Rappers Montez sowie einen Link zu seinem Musikvideo „Unter Wasser könn‘ wir nicht atmen“ gibt es im Internet unter www.klimapakt-lippe.de.