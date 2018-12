Schulforum der Stadtwerke vermittelt Wissen

Kernthemen sind Photovoltaik, Energiesparen und Medienkompetenz

Bielefeld. Das Schulforum der Stadtwerke Bielefeld unterstützt Schulen in den Bereichen Energiesparen, Medienkompetenz und Photovoltaik. Dafür kommen Experten in die Schulen und ergänzen den Lehrplan. Für die Schüler ist es abwechslungsreich und spannend. Aktuell schult der Verein Eigensinn dritte bis fünfte Schulklassen im Bereich Medienkompetenz an der Wellensiekschule.