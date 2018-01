Schüco und Soreg bündeln Kompetenzen

Bielefeld/Wädenswil. Entwicklungs- und Vertriebskompetenzen im Bereich der Panorama Design Schiebesysteme vereinen und ausbauen, das ist das Ziel der strategischen Partnerschaft der Schüco International KG und der Schweizer SOREG AG. Auslöser dafür war die mit dem AIT Innovationspreis auf der BAU 2017 ausgezeichnete Serie X – ein rahmenloses Schiebefenster für absolute Barrierefreiheit.

Strategische Partnerschaft

Schüco und Soreg gehen ab sofort gemeinsame Wege. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von High-End Schiebesystemen. Soreg realisiert mit der Serie X dank glasfaserverstärkter Rahmen maximale Transparenz. Mit internationaler Vertriebs- und Markenstärke wird Schüco zukünftig die Marktdurchdringung unterstützen.

Der Gebäudehüllenspezialist aus Bielefeld ist mit seiner neuen Schiebesystemplattform ASE 60/80 sowie den Panorama Design Schiebeelementen bereits sehr gut im Systemmarkt aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit Soreg erweitert das Produktportfolio nun im Bereich der glasfaserverstärkten Rahmen (GFK/CFK). Aufgrund der optimalen Eigenschaften der Verbundwerkstoffe sind neue Dimensionen des Bauens möglich.

Andreas Engelhardt, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG fasst zusammen: „Innovation, Qualität, Design und Komfort haben bei Schüco höchste Priorität. Mit Soreg haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir zukünftig die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser erfüllen können.“ Auch Alex Brand, Inhaber der SOREG AG freut sich: „Mit der strategischen Partnerschaft stärken wir unsere Position im stark umkämpften Premium-Schiebefenstermarkt.“

SOREG®-glide – Serie X:

Das großformatige Schiebefenstersystem überzeugt durch seine einzigartige Transparenz: Die Profile werden in Boden, Wand und Decke verbaut und garantieren somit einen nahtlosen Übergang zwischen Innen und Außen. Zudem sind die Profile glasfaserverstärkt (Verbundwerkstoff) und sorgen damit für eine hohe Stabilität und ausgezeichnete Wärmedämmung. Mit der innovativen Senkhub-Schwelle wird durch einen Automatismus die Laufschiene stets geschlossen gehalten und garantiert absolute Barrierefreiheit.

Auf der Swissbau wird die strategische Partnerschaft von Schüco und Soreg erstmals sichtbar. Auf dem gemeinsamen Messestand präsentieren beide Unternehmen in Halle 1.1, Stand C76 auf 138 m² ihre Zusammenarbeit. Das Highlight: Mit der Konzeptstudie zur Serie M werden dank kohlefaserverstärkten (Carbon) Profilen Ansichtsbreiten von nur 16 mm baubar – bei gleicher Stabilität und Wärmedämmung.

Die weiteren Schüco Systemlösungen werden auf dem Jansen Stand Halle 1.0, D36 ausgestellt. Jansen ist seit 1978 exklusiver Vertriebspartner für Schüco Systeme und Schweizer Marktführer für Metallbausysteme. Zurzeit liegen die Vertriebs- und Markenrechte für Soreg in Deutschland bei der Firma Burckhardt Metall Glas GmbH, Isernhagen.

