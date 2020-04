Schlager-Queen in der OWL ARENA

Coronavirus/COVID-19-Pandemie zwang Ausnahmekünstlerin zur Tour-Verlegung

HalleWestfalen. Schlagersängerin Andrea Berg war Anfang dieses Jahres auf großer Tournee durch Deutschland unterwegs, als ihr das Sturmtief „Sabine“ für das am 09. Februar geplante Konzert in der OWL ARENA in die Quere kam. Aufgrund einer behördlichen Anweisung und den daraus resultierenden Sicherheitsgründen musste der Auftritt abgesagt werden. „Keine Show ist es wert, ein Risiko für Leib und Leben einzugehen“, erklärte die 54-jährige Sängerin. Doch nun dürfen sich die ostwestfälischen Fans von Andrea Berg wieder freuen: Aufgrund der aktuellen Coronavirus/COVID-19-Pandemie wurde die „Mosaik-Live Arena Tour“ in das kommende Jahr verlegt. Und in diesem neuen Tournee-Plan ist auch die OWL ARENA in HalleWestfalen als Konzertort vorgesehen.

Am 13. März (Samstag) 2021, ab 19.00 Uhr, wird die Schlager-Queen im Rahmen ihrer deutschlandweiten Tournee eine Zusatzshow in der Lindenstadt spielen. „Das ist eine tolle Nachricht für alle Andrea Berg-Fans“, sagt Geschäftsleiter Ralf Weber (OWL Sport & Event GmbH & CO. OHG). „Dann wird Andrea Berg als erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte bereits zum sechsten Mal bei uns sein. Wir freuen uns schon heute auf das Live-Konzert!“ Das Publikum erwartet eine einzigartige Konzertbühne, eine perfekte Show-Inszenierung mit außergewöhnlichen Überraschungsmomenten, die bekannt mitreißende Performance der Schlager-Königin und das neue Album „Mosaik“. „Ich freue mich riesig auf unsere Mosaik-Show und einen unvergesslichen Abend mit den Fans in Halle“, blickt Andrea Berg dem Konzert in der OWL ARENA gespannt entgegen. „Und ich freue mich auch riesig, 2021 mit Euch gemeinsam wieder das Leben zu feiern – noch bewusster, noch intensiver, noch dankbarer!“