Schadstoffzwischenlager in Bünde zwischen den Feiertagen geschlossen

Kreis Herford. Das Schadstoffzwischenlager in Bünde, Niedermanns Hof 7, ist in der Zeit vom 24.12.2019 bis zum 01.01.2020 geschlossen. Ab dem 2.1.2020 werden die Sonderabfälle zu den gewohnten Öffnungszeiten, Montag 8 bis 16Uhr; Donnerstag 13 bis 17Uhr30, Freitag 8 bis 12Uhr sowie am 2. Samstag im Monat wieder entgegengenommen. Die Termine und Zeiten für die mobile Schadstoffsammlung sind den Abfallkalendern der Kommunen zu entnehmen.

Weitere Auskünfte gibt es auch beim Schadstoffzwischenlager, Telefon 05223/130803 oder der Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford unter der Rufnummer 05221/132232.